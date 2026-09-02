Ein Blick in die Architektur der menschlichen Wahrnehmung bei CLOE

BURBANK, Kalifornien, 2. September 2026 /PRNewswire/ -- Nach der Einführung der Multi-Agenten-Architektur von CLOE hat Iyuno heute neue Details zu dem vom Menschen inspirierten System bekannt gegeben, das es der Plattform ermöglicht, ein beständiges, wiederverwendbares Verständnis von Inhalten aufzubauen.

Neue Details zeigen, wie Iyunos CLOE sensorische Eingaben, kognitive Integration und das Langzeitgedächtnis miteinander verbindet, um ein ganzheitliches Verständnis von Inhalten zu schaffen.

Anstatt Inhalte als isolierte Eingaben zu verarbeiten, wurde CLOE so konzipiert, dass es die Art und Weise widerspiegelt, wie Menschen Geschichten auf natürliche Weise erleben – indem es das, was sie sehen, hören und lesen kombiniert und diese Signale dann mithilfe von Erinnerung, logischem Denken und Kontext zu einem zusammenhängenden Verständnis verknüpft.

„Die Menschen verstehen eine Geschichte nicht allein durch Dialoge oder allein durch Bilder", sagte David Lee, CEO von Iyuno. „Wir verknüpfen ganz selbstverständlich verschiedene Sinneseindrücke miteinander, verbinden sie mit Erinnerungen und logischem Denken und entwickeln so im Laufe der Zeit ein Verständnis. CLOE wurde so konzipiert, dass es genau diesem Prozess folgt."

Die Grundlage der Plattform bildet das Human Sensory System von CLOE, bei dem spezialisierte KI-Agenten visuelle, akustische und sprachliche Eingaben – darunter Aussehen, Handlungen, Dialoge, Tonfall, Musik und Subtext – eigenständig verarbeiten.

Diese Signale werden anschließend über die Kognitive Integration zusammengeführt, wo weitere Agenten multimodale Fusion, Schlussfolgerungen, Kontextanalyse und Gedächtnisbildung durchführen. Anstatt jede Szene als eigenständige Aufgabe zu behandeln, verknüpft CLOE Beziehungen, emotionale Absichten, den Erzählverlauf und die Kontinuität der Figuren kontinuierlich zu einem beständigen Context Memory.

Das Ergebnis ist ein ganzheitliches Verständnis, das über die wörtliche Auslegung hinausgeht und den Kontext, die Zusammenhänge sowie die kreative Absicht erfasst, die das Erzählen von Geschichten prägen.

„Verständnis entsteht nicht durch ein einziges Modell", sagte Lee. „Es entsteht, wenn mehrere Perspektiven zu einem gemeinsamen kontextuellen Gedächtnis zusammengeführt werden. Dadurch kann KI über die reine Verarbeitung von Inhalten hinausgehen und diese wirklich verstehen."

Dieses persistente Context Memory bildet eine wiederverwendbare Grundlage für zukünftige Arbeitsabläufe und ermöglicht es KI-Funktionen, auf demselben konsistenten Verständnis aufzubauen, anstatt den Kontext jedes Mal neu zu rekonstruieren.

In künftigen Ankündigungen wird erläutert, wie diese gemeinsame kontextuelle Grundlage die CLOE Skills in den Bereichen Lokalisierung, Zugang, kreative Produktion und anderen Content-Workflows unterstützt.

Informationen zu Iyuno

Iyuno (www.iyuno.com) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Medienlokalisierung, das Synchronisations-, Untertitelungs- und Content-Dienstleistungen für die weltweit führenden Studios, Rundfunkanstalten und Streaming-Plattformen anbietet. Mit 45 Niederlassungen in 29 Ländern verbindet Iyuno kreatives Know-how mit innovativer Technologie, um Inhalte einem Publikum überall zugänglich zu machen. Das Unternehmen ist zudem Entwickler von CLOE, einer Plattform für kontextbezogene Intelligenz, die Inhalte in strukturiertes Wissen umwandelt und so KI-gestützte Arbeitsabläufe in den Bereichen Lokalisierung, Zugang, Marketing und neue Content-Erlebnisse ermöglicht.

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