INDEX-MONITOR
Mayr-Melnhof zurück im ATX - RBI in den ATX five
WIEN (dpa-AFX) - Nach der halbjährlichen Überprüfung der österreichischen Indizes durch das Indexkomitee der Wiener Börse am Mittwoch kommt es per 21. September zu folgenden Änderungen: Mayr-Melnhof Karton kehrt nach einem Jahr in den österreichischen Leitindex ATX zurück und löst damit SBO ab. Im ATX five, der die fünf höchstgewichteten Aktien des ATX umfasst, rückt Raiffeisen Bank International AG (RBI) anstelle von Voestalpine auf, teilte die Wiener Börse am Abend mit.
Für die Aufnahme in den ATX sind zwei zentrale Kriterien entscheidend: der durchschnittliche tägliche Aktienumsatz (Liquidität) und die frei handelbaren Unternehmensanteile am Markt (Streubesitz-Kapitalisierung)./phs/APA/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktie
Die Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 75,40 auf Tradegate (02. September 2026, 15:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.