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    Besonders beachtet!

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    Lanxess Aktie mit Kurssprung +4,18 % - 02.09.2026

    Die Lanxess Aktie notiert am 02.09.2026 mit +4,18 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Lanxess Aktie mit Kurssprung +4,18 % - 02.09.2026
    Foto: LANXESS

    Lanxess ist ein Spezialchemie-Konzern mit Fokus auf Additive, Zwischenprodukte, Kunststoffe und Verbraucherschutzchemikalien (u.a. Flammschutz, Wasseraufbereitung, Materialschutz). Starke Position in Nischen der Spezialchemie, aber zyklisch und energiepreisabhängig. Wichtige Wettbewerber: Evonik, Clariant, BASF, Solvay. Mögliche USPs: hohe Spezialisierung, technologische Kompetenz, fokussiertes Portfolio nach Desinvestitionen.

    Lanxess Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 02.09.2026

    Die Lanxess Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +4,18 % auf 15,565. Damit gewinnt die Aktie +0,625  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,17 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Lanxess Aktie. Nach einem Plus von +0,17 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 15,565. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Lanxess Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -8,85 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,81 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,00 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -15,62 % verloren.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um 0,00 % geändert.

    Lanxess Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,81 %
    1 Monat -10,00 %
    3 Monate -8,85 %
    1 Jahr -38,37 %
    Stand: 02.09.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur Lanxess Aktie

    Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,35 Mrd.EUR € wert.

    DAX tritt auf der Stelle – US‑Indizes und Tech-Werte ziehen davon


    Die Aktienmärkte senden heute gemischte Signale: Während deutsche Indizes schwächeln, sorgen vor allem Technologiewerte und starke US-Börsen für positive Impulse.

    LANXESS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: LANXESS Aktiengesellschaft LANXESS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 02.09.2026 / 12:31 CET/CEST …

    Börsenstart Europa - 02.09. - FTSE Athex 20 stark +0,74 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,81 %. Solvay notiert im Plus, mit +0,08 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +1,39 %. Covestro verliert -0,33 %

    Lanxess Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lanxess

    +4,22 %
    +12,22 %
    -10,18 %
    -9,25 %
    -38,34 %
    -49,76 %
    -75,80 %
    -69,41 %
    +5,92 %
    ISIN:DE0005470405WKN:547040
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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