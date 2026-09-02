Lanxess Aktie mit Kurssprung +4,18 % - 02.09.2026

Die Lanxess Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +4,18 % auf 15,565€. Damit gewinnt die Aktie +0,625 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,17 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Lanxess Aktie. Nach einem Plus von +0,17 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 15,565€. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

Lanxess ist ein Spezialchemie-Konzern mit Fokus auf Additive, Zwischenprodukte, Kunststoffe und Verbraucherschutzchemikalien (u.a. Flammschutz, Wasseraufbereitung, Materialschutz). Starke Position in Nischen der Spezialchemie, aber zyklisch und energiepreisabhängig. Wichtige Wettbewerber: Evonik, Clariant, BASF, Solvay. Mögliche USPs: hohe Spezialisierung, technologische Kompetenz, fokussiertes Portfolio nach Desinvestitionen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Lanxess Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -8,85 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,81 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,00 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -15,62 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um 0,00 % geändert.

Lanxess Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,81 % 1 Monat -10,00 % 3 Monate -8,85 % 1 Jahr -38,37 %

Informationen zur Lanxess Aktie

Stand: 02.09.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,35 Mrd.EUR € wert.

Die Aktienmärkte senden heute gemischte Signale: Während deutsche Indizes schwächeln, sorgen vor allem Technologiewerte und starke US-Börsen für positive Impulse.

EQS Voting Rights Announcement: LANXESS Aktiengesellschaft LANXESS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 02.09.2026 / 12:31 CET/CEST …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,81 %. Solvay notiert im Plus, mit +0,08 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +1,39 %. Covestro verliert -0,33 %

Lanxess Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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