Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 02.09.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Alnylam Pharmaceuticals
Tagesperformance: +8,29 %
Tagesperformance: +8,29 %
Platz 2
Performance 1M: +30,45 %
Performance 1M: +30,45 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -6,18 %
Tagesperformance: -6,18 %
Platz 3
Performance 1M: -22,66 %
Performance 1M: -22,66 %
Palantir
Tagesperformance: -5,91 %
Tagesperformance: -5,91 %
Platz 4
Performance 1M: +44,75 %
Performance 1M: +44,75 %
Fortinet
Tagesperformance: -4,98 %
Tagesperformance: -4,98 %
Platz 5
Performance 1M: -0,40 %
Performance 1M: -0,40 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -4,77 %
Tagesperformance: -4,77 %
Platz 6
Performance 1M: +11,22 %
Performance 1M: +11,22 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: +4,21 %
Tagesperformance: +4,21 %
Platz 7
Performance 1M: +11,54 %
Performance 1M: +11,54 %
PayPal
Tagesperformance: +3,74 %
Tagesperformance: +3,74 %
Platz 8
Performance 1M: -9,19 %
Performance 1M: -9,19 %
NVIDIA
Tagesperformance: +3,24 %
Tagesperformance: +3,24 %
Platz 9
Performance 1M: +7,84 %
Performance 1M: +7,84 %
? wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Rücksetzer und die Frage, ob er eine gesunde Korrektur im neuen Aufwärtstrend oder der Beginn weiterer Verluste ist. Trotz Sorgen über KI-Finanzierungen, Schattenverschuldung und mögliche Kreislaufinvestitionen sehen viele Anleger Nvidia fundamental günstig: starkes Umsatzwachstum, hohe Margen und langfristig enormes KI-Potenzial. Diskutiert werden zudem Gewinnwarnungen, künftige Preiskämpfe und mögliche Nachkäufe.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
Constellation Energy
Tagesperformance: +3,14 %
Tagesperformance: +3,14 %
Platz 10
Performance 1M: +8,87 %
Performance 1M: +8,87 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: +2,88 %
Tagesperformance: +2,88 %
Platz 11
Performance 1M: +2,92 %
Performance 1M: +2,92 %
Netflix
Tagesperformance: +2,80 %
Tagesperformance: +2,80 %
Platz 12
Performance 1M: +14,90 %
Performance 1M: +14,90 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +2,77 %
Tagesperformance: +2,77 %
Platz 13
Performance 1M: -21,21 %
Performance 1M: -21,21 %
T-Mobile US
Tagesperformance: +2,61 %
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 14
Performance 1M: +7,97 %
Performance 1M: +7,97 %
Nebius Group Registered (A)
Tagesperformance: +2,57 %
Tagesperformance: +2,57 %
Platz 15
Performance 1M: +3,56 %
Performance 1M: +3,56 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: -2,56 %
Tagesperformance: -2,56 %
Platz 16
Performance 1M: -11,46 %
Performance 1M: -11,46 %
Honeywell Technologies
Tagesperformance: -2,46 %
Tagesperformance: -2,46 %
Platz 17
Performance 1M: -16,11 %
Performance 1M: -16,11 %
MercadoLibre
Tagesperformance: +2,40 %
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 18
Performance 1M: +6,39 %
Performance 1M: +6,39 %
Autodesk
Tagesperformance: -2,39 %
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 19
Performance 1M: +5,05 %
Performance 1M: +5,05 %
Micron Technology
Tagesperformance: +2,27 %
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 20
Performance 1M: +11,86 %
Performance 1M: +11,86 %
Comcast (A)
Tagesperformance: +2,21 %
Tagesperformance: +2,21 %
Platz 21
Performance 1M: +12,79 %
Performance 1M: +12,79 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +2,10 %
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 22
Performance 1M: -3,27 %
Performance 1M: -3,27 %
O'Reilly Automotive
Tagesperformance: -2,05 %
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 23
Performance 1M: -3,05 %
Performance 1M: -3,05 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: +2,01 %
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 24
Performance 1M: +5,37 %
Performance 1M: +5,37 %
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