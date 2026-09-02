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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 02.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 02.09.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Long
    213,11€
    Basispreis
    1,50
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    × 13,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    243,98€
    Basispreis
    1,51
    Ask
    × 12,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,22 %.

    Alnylam Pharmaceuticals
    Tagesperformance: +8,29 %
    Platz 2
    Performance 1M: +30,45 %
    Chart Alnylam Pharmaceuticals
    ISIN: US02043Q1076
    WKN: A0CBCK
    Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,29 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: -6,18 %
    Platz 3
    Performance 1M: -22,66 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,18 %.

    Palantir
    Tagesperformance: -5,91 %
    Platz 4
    Performance 1M: +44,75 %
    Chart Palantir
    ISIN: US69608A1088
    WKN: A2QA4J
    Die Palantir Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,91 %.

    Fortinet
    Tagesperformance: -4,98 %
    Platz 5
    Performance 1M: -0,40 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,98 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -4,77 %
    Platz 6
    Performance 1M: +11,22 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,77 %.

    Regeneron Pharmaceuticals
    Tagesperformance: +4,21 %
    Platz 7
    Performance 1M: +11,54 %
    Chart Regeneron Pharmaceuticals
    ISIN: US75886F1075
    WKN: 881535
    Die Regeneron Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,21 %.

    PayPal
    Tagesperformance: +3,74 %
    Platz 8
    Performance 1M: -9,19 %
    Chart PayPal
    ISIN: US70450Y1038
    WKN: A14R7U
    Die PayPal Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,74 %.

    NVIDIA
    Tagesperformance: +3,24 %
    Platz 9
    Performance 1M: +7,84 %
    Chart NVIDIA
    ISIN: US67066G1040
    WKN: 918422
    Die NVIDIA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,24 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Rücksetzer und die Frage, ob er eine gesunde Korrektur im neuen Aufwärtstrend oder der Beginn weiterer Verluste ist. Trotz Sorgen über KI-Finanzierungen, Schattenverschuldung und mögliche Kreislaufinvestitionen sehen viele Anleger Nvidia fundamental günstig: starkes Umsatzwachstum, hohe Margen und langfristig enormes KI-Potenzial. Diskutiert werden zudem Gewinnwarnungen, künftige Preiskämpfe und mögliche Nachkäufe.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Constellation Energy
    Tagesperformance: +3,14 %
    Platz 10
    Performance 1M: +8,87 %
    Chart Constellation Energy
    ISIN: US21037T1097
    WKN: A3DCXB
    Die Constellation Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,14 %.

    Meta Platforms (A)
    Tagesperformance: +2,88 %
    Platz 11
    Performance 1M: +2,92 %
    Chart Meta Platforms (A)
    ISIN: US30303M1027
    WKN: A1JWVX
    Die Meta Platforms (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,88 %.

    Netflix
    Tagesperformance: +2,80 %
    Platz 12
    Performance 1M: +14,90 %
    Chart Netflix
    ISIN: US64110L1061
    WKN: 552484
    Die Netflix Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,80 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: +2,77 %
    Platz 13
    Performance 1M: -21,21 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,77 %.

    T-Mobile US
    Tagesperformance: +2,61 %
    Platz 14
    Performance 1M: +7,97 %
    Chart T-Mobile US
    ISIN: US8725901040
    WKN: A1T7LU
    Die T-Mobile US Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,61 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: +2,57 %
    Platz 15
    Performance 1M: +3,56 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,57 %.

    Cadence Design Systems
    Tagesperformance: -2,56 %
    Platz 16
    Performance 1M: -11,46 %
    Chart Cadence Design Systems
    ISIN: US1273871087
    WKN: 873567
    Die Cadence Design Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,56 %.

    Honeywell Technologies
    Tagesperformance: -2,46 %
    Platz 17
    Performance 1M: -16,11 %
    Chart Honeywell Technologies
    ISIN: US4385162056
    WKN: A42C19
    Die Honeywell Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,46 %.

    MercadoLibre
    Tagesperformance: +2,40 %
    Platz 18
    Performance 1M: +6,39 %
    Chart MercadoLibre
    ISIN: US58733R1023
    WKN: A0MYNP
    Die MercadoLibre Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,40 %.

    Autodesk
    Tagesperformance: -2,39 %
    Platz 19
    Performance 1M: +5,05 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,39 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: +2,27 %
    Platz 20
    Performance 1M: +11,86 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,27 %.

    Comcast (A)
    Tagesperformance: +2,21 %
    Platz 21
    Performance 1M: +12,79 %
    Chart Comcast (A)
    ISIN: US20030N1019
    WKN: 157484
    Die Comcast (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,21 %.

    NXP Semiconductors
    Tagesperformance: +2,10 %
    Platz 22
    Performance 1M: -3,27 %
    Chart NXP Semiconductors
    ISIN: NL0009538784
    WKN: A1C5WJ
    Die NXP Semiconductors Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,10 %.

    O'Reilly Automotive
    Tagesperformance: -2,05 %
    Platz 23
    Performance 1M: -3,05 %
    Chart O'Reilly Automotive
    ISIN: US67103H1077
    WKN: A1H5JY
    Die O'Reilly Automotive Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,05 %.

    Keurig Dr Pepper
    Tagesperformance: +2,01 %
    Platz 24
    Performance 1M: +5,37 %
    Chart Keurig Dr Pepper
    ISIN: US49271V1008
    WKN: A2JQPZ
    Die Keurig Dr Pepper Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,01 %.

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    Autor
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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 02.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 02.09.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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