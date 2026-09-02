Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 02.09.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +9,32 %
Tagesperformance: +9,32 %
Platz 2
Performance 1M: +9,88 %
Performance 1M: +9,88 %
Best Buy
Tagesperformance: +7,51 %
Tagesperformance: +7,51 %
Platz 3
Performance 1M: -5,44 %
Performance 1M: -5,44 %
Skyworks Solutions
Tagesperformance: +6,66 %
Tagesperformance: +6,66 %
Platz 4
Performance 1M: +16,98 %
Performance 1M: +16,98 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: +6,47 %
Tagesperformance: +6,47 %
Platz 5
Performance 1M: +13,92 %
Performance 1M: +13,92 %
Edison
Tagesperformance: -6,36 %
Tagesperformance: -6,36 %
Platz 6
Performance 1M: -20,51 %
Performance 1M: -20,51 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -6,33 %
Tagesperformance: -6,33 %
Platz 7
Performance 1M: -22,66 %
Performance 1M: -22,66 %
Block (A)
Tagesperformance: +5,98 %
Tagesperformance: +5,98 %
Platz 8
Performance 1M: -6,11 %
Performance 1M: -6,11 %
Palantir
Tagesperformance: -5,88 %
Tagesperformance: -5,88 %
Platz 9
Performance 1M: +44,75 %
Performance 1M: +44,75 %
Steel Dynamics
Tagesperformance: +5,50 %
Tagesperformance: +5,50 %
Platz 10
Performance 1M: -7,34 %
Performance 1M: -7,34 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: +5,21 %
Tagesperformance: +5,21 %
Platz 11
Performance 1M: -24,13 %
Performance 1M: -24,13 %
Fortinet
Tagesperformance: -5,13 %
Tagesperformance: -5,13 %
Platz 12
Performance 1M: -0,40 %
Performance 1M: -0,40 %
PG&E Corporation
Tagesperformance: -4,98 %
Tagesperformance: -4,98 %
Platz 13
Performance 1M: -28,38 %
Performance 1M: -28,38 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -4,96 %
Tagesperformance: -4,96 %
Platz 14
Performance 1M: +11,22 %
Performance 1M: +11,22 %
Nucor
Tagesperformance: +4,88 %
Tagesperformance: +4,88 %
Platz 15
Performance 1M: -2,15 %
Performance 1M: -2,15 %
Cboe Global Markets
Tagesperformance: -4,71 %
Tagesperformance: -4,71 %
Platz 16
Performance 1M: -1,19 %
Performance 1M: -1,19 %
Omnicom Group
Tagesperformance: -4,65 %
Tagesperformance: -4,65 %
Platz 17
Performance 1M: +8,33 %
Performance 1M: +8,33 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: +4,24 %
Tagesperformance: +4,24 %
Platz 18
Performance 1M: +11,57 %
Performance 1M: +11,57 %
United Airlines Holdings
Tagesperformance: +4,09 %
Tagesperformance: +4,09 %
Platz 19
Performance 1M: -14,04 %
Performance 1M: -14,04 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: +4,00 %
Tagesperformance: +4,00 %
Platz 20
Performance 1M: +12,18 %
Performance 1M: +12,18 %
Brown-Forman Registered (B)
Tagesperformance: +3,97 %
Tagesperformance: +3,97 %
Platz 21
Performance 1M: -8,72 %
Performance 1M: -8,72 %
TKO GROUP HOLDINGS Registered (A)
Tagesperformance: +3,94 %
Tagesperformance: +3,94 %
Platz 22
Performance 1M: -2,50 %
Performance 1M: -2,50 %
Biogen
Tagesperformance: +3,82 %
Tagesperformance: +3,82 %
Platz 23
Performance 1M: +10,13 %
Performance 1M: +10,13 %
PerkinElmer
Tagesperformance: +3,78 %
Tagesperformance: +3,78 %
Platz 24
Performance 1M: +16,62 %
Performance 1M: +16,62 %
PayPal
Tagesperformance: +3,74 %
Tagesperformance: +3,74 %
Platz 25
Performance 1M: -9,19 %
Performance 1M: -9,19 %
Centene
Tagesperformance: +3,71 %
Tagesperformance: +3,71 %
Platz 26
Performance 1M: +4,15 %
Performance 1M: +4,15 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: -3,58 %
Tagesperformance: -3,58 %
Platz 27
Performance 1M: -0,59 %
Performance 1M: -0,59 %
Paramount Skydance Corporations Registered (B)
Tagesperformance: +3,56 %
Tagesperformance: +3,56 %
Platz 28
Performance 1M: +33,24 %
Performance 1M: +33,24 %
The Mosaic
Tagesperformance: +3,51 %
Tagesperformance: +3,51 %
Platz 29
Performance 1M: +16,70 %
Performance 1M: +16,70 %
Vistra
Tagesperformance: +3,50 %
Tagesperformance: +3,50 %
Platz 30
Performance 1M: -7,10 %
Performance 1M: -7,10 %
Te Connectivity
Tagesperformance: -3,36 %
Tagesperformance: -3,36 %
Platz 31
Performance 1M: 0,00 %
Performance 1M: 0,00 %
Leidos Holdings
Tagesperformance: -3,35 %
Tagesperformance: -3,35 %
Platz 32
Performance 1M: +18,36 %
Performance 1M: +18,36 %
ServiceNow
Tagesperformance: -3,30 %
Tagesperformance: -3,30 %
Platz 33
Performance 1M: +25,84 %
Performance 1M: +25,84 %
? wallstreetONLINE-Community zu ServiceNow (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Erholung der Softwareaktien und ServiceNow nach vorherigen Ausverkaufskursen. Für ServiceNow werden anhaltendes Wachstum, steigende KI-Monetarisierung, hohe Auftragsbestände und eine erwartete Free-Cashflow-Marge von 35 % als fundamentale Stärken genannt. Zugleich gilt die Aktie nach dem Kurssprung als anspruchsvoll bewertet; diskutiert werden mögliche Rücksetzer versus weiteres Aufwärtspotenzial.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ServiceNow eingestellt.
Amphenol Registered (A)
Tagesperformance: -2,72 %
Tagesperformance: -2,72 %
Platz 34
Performance 1M: +1,22 %
Performance 1M: +1,22 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: -2,63 %
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 35
Performance 1M: -11,46 %
Performance 1M: -11,46 %
Autodesk
Tagesperformance: -2,49 %
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 36
Performance 1M: +5,05 %
Performance 1M: +5,05 %
CME Group Registered (A)
Tagesperformance: -2,47 %
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 37
Performance 1M: +6,13 %
Performance 1M: +6,13 %
Arista Networks
Tagesperformance: -2,43 %
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 38
Performance 1M: +4,51 %
Performance 1M: +4,51 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: -2,32 %
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 39
Performance 1M: +10,07 %
Performance 1M: +10,07 %
WW Grainger
Tagesperformance: -2,29 %
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 40
Performance 1M: -5,17 %
Performance 1M: -5,17 %
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