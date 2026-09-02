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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 02.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 02.09.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    149,87€
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    168,71€
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    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,33 %.

    Charter Communications Registered (A)
    Tagesperformance: +9,32 %
    Platz 2
    Performance 1M: +9,88 %
    Chart Charter Communications Registered (A)
    ISIN: US16119P1084
    WKN: A2AJX9
    Die Charter Communications Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,32 %.

    Best Buy
    Tagesperformance: +7,51 %
    Platz 3
    Performance 1M: -5,44 %
    Chart Best Buy
    ISIN: US0865161014
    WKN: 873629
    Die Best Buy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,51 %.

    Skyworks Solutions
    Tagesperformance: +6,66 %
    Platz 4
    Performance 1M: +16,98 %
    Chart Skyworks Solutions
    ISIN: US83088M1027
    WKN: 857760
    Die Skyworks Solutions Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,66 %.

    Dell Technologies Registered (C)
    Tagesperformance: +6,47 %
    Platz 5
    Performance 1M: +13,92 %
    Chart Dell Technologies Registered (C)
    ISIN: US24703L2025
    WKN: A2N6WP
    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,47 %.

    Edison
    Tagesperformance: -6,36 %
    Platz 6
    Performance 1M: -20,51 %
    Chart Edison
    ISIN: US2810201077
    WKN: 887629
    Die Edison Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,36 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: -6,33 %
    Platz 7
    Performance 1M: -22,66 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,33 %.

    Block (A)
    Tagesperformance: +5,98 %
    Platz 8
    Performance 1M: -6,11 %
    Chart Block (A)
    ISIN: US8522341036
    WKN: A143D6
    Die Block (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,98 %.

    Palantir
    Tagesperformance: -5,88 %
    Platz 9
    Performance 1M: +44,75 %
    Chart Palantir
    ISIN: US69608A1088
    WKN: A2QA4J
    Die Palantir Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,88 %.

    Steel Dynamics
    Tagesperformance: +5,50 %
    Platz 10
    Performance 1M: -7,34 %
    Chart Steel Dynamics
    ISIN: US8581191009
    WKN: 903772
    Die Steel Dynamics Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,50 %.

    The Trade Desk Registered (A)
    Tagesperformance: +5,21 %
    Platz 11
    Performance 1M: -24,13 %
    Chart The Trade Desk Registered (A)
    ISIN: US88339J1051
    WKN: A2ARCV
    Die The Trade Desk Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,21 %.

    Fortinet
    Tagesperformance: -5,13 %
    Platz 12
    Performance 1M: -0,40 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,13 %.

    PG&E Corporation
    Tagesperformance: -4,98 %
    Platz 13
    Performance 1M: -28,38 %
    Chart PG&E Corporation
    ISIN: US69331C1080
    WKN: 851962
    Die PG&E Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,98 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -4,96 %
    Platz 14
    Performance 1M: +11,22 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,96 %.

    Nucor
    Tagesperformance: +4,88 %
    Platz 15
    Performance 1M: -2,15 %
    Chart Nucor
    ISIN: US6703461052
    WKN: 851918
    Die Nucor Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,88 %.

    Cboe Global Markets
    Tagesperformance: -4,71 %
    Platz 16
    Performance 1M: -1,19 %
    Chart Cboe Global Markets
    ISIN: US12503M1080
    WKN: A1CZTX
    Die Cboe Global Markets Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,71 %.

    Omnicom Group
    Tagesperformance: -4,65 %
    Platz 17
    Performance 1M: +8,33 %
    Chart Omnicom Group
    ISIN: US6819191064
    WKN: 871706
    Die Omnicom Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,65 %.

    Regeneron Pharmaceuticals
    Tagesperformance: +4,24 %
    Platz 18
    Performance 1M: +11,57 %
    Chart Regeneron Pharmaceuticals
    ISIN: US75886F1075
    WKN: 881535
    Die Regeneron Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,24 %.

    United Airlines Holdings
    Tagesperformance: +4,09 %
    Platz 19
    Performance 1M: -14,04 %
    Chart United Airlines Holdings
    ISIN: US9100471096
    WKN: A1C6TV
    Die United Airlines Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,09 %.

    CF Industries Holdings
    Tagesperformance: +4,00 %
    Platz 20
    Performance 1M: +12,18 %
    Chart CF Industries Holdings
    ISIN: US1252691001
    WKN: A0ES9N
    Die CF Industries Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,00 %.

    Brown-Forman Registered (B)
    Tagesperformance: +3,97 %
    Platz 21
    Performance 1M: -8,72 %
    Chart Brown-Forman Registered (B)
    ISIN: US1156372096
    WKN: 856693
    Die Brown-Forman Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,97 %.

    TKO GROUP HOLDINGS Registered (A)
    Tagesperformance: +3,94 %
    Platz 22
    Performance 1M: -2,50 %
    Chart TKO GROUP HOLDINGS Registered (A)
    ISIN: US87256C1018
    WKN: A3ET9E
    Die TKO GROUP HOLDINGS Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,94 %.

    Biogen
    Tagesperformance: +3,82 %
    Platz 23
    Performance 1M: +10,13 %
    Chart Biogen
    ISIN: US09062X1037
    WKN: 789617
    Die Biogen Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,82 %.

    PerkinElmer
    Tagesperformance: +3,78 %
    Platz 24
    Performance 1M: +16,62 %
    Chart PerkinElmer
    ISIN: US7140461093
    WKN: 850943
    Die PerkinElmer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,78 %.

    PayPal
    Tagesperformance: +3,74 %
    Platz 25
    Performance 1M: -9,19 %
    Chart PayPal
    ISIN: US70450Y1038
    WKN: A14R7U
    Die PayPal Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,74 %.

    Centene
    Tagesperformance: +3,71 %
    Platz 26
    Performance 1M: +4,15 %
    Chart Centene
    ISIN: US15135B1017
    WKN: 766458
    Die Centene Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,71 %.

    Verisk Analytics
    Tagesperformance: -3,58 %
    Platz 27
    Performance 1M: -0,59 %
    Chart Verisk Analytics
    ISIN: US92345Y1064
    WKN: A0YA2M
    Die Verisk Analytics Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,58 %.

    Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    Tagesperformance: +3,56 %
    Platz 28
    Performance 1M: +33,24 %
    Chart Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    ISIN: US69932A2042
    WKN: A412AL
    Die Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,56 %.

    The Mosaic
    Tagesperformance: +3,51 %
    Platz 29
    Performance 1M: +16,70 %
    Chart The Mosaic
    ISIN: US61945C1036
    WKN: A1JFWK
    Die The Mosaic Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,51 %.

    Vistra
    Tagesperformance: +3,50 %
    Platz 30
    Performance 1M: -7,10 %
    Chart Vistra
    ISIN: US92840M1027
    WKN: A2DJE5
    Die Vistra Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,50 %.

    Te Connectivity
    Tagesperformance: -3,36 %
    Platz 31
    Performance 1M: 0,00 %
    Chart Te Connectivity
    ISIN: IE000IVNQZ81
    WKN: A40R4H
    Die Te Connectivity Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,36 %.

    Leidos Holdings
    Tagesperformance: -3,35 %
    Platz 32
    Performance 1M: +18,36 %
    Chart Leidos Holdings
    ISIN: US5253271028
    WKN: A1W5CT
    Die Leidos Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,35 %.

    ServiceNow
    Tagesperformance: -3,30 %
    Platz 33
    Performance 1M: +25,84 %
    Chart ServiceNow
    ISIN: US81762P1021
    WKN: A1JX4P
    Die ServiceNow Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,30 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu ServiceNow (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Erholung der Softwareaktien und ServiceNow nach vorherigen Ausverkaufskursen. Für ServiceNow werden anhaltendes Wachstum, steigende KI-Monetarisierung, hohe Auftragsbestände und eine erwartete Free-Cashflow-Marge von 35 % als fundamentale Stärken genannt. Zugleich gilt die Aktie nach dem Kurssprung als anspruchsvoll bewertet; diskutiert werden mögliche Rücksetzer versus weiteres Aufwärtspotenzial.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ServiceNow eingestellt.

    Amphenol Registered (A)
    Tagesperformance: -2,72 %
    Platz 34
    Performance 1M: +1,22 %
    Chart Amphenol Registered (A)
    ISIN: US0320951017
    WKN: 882749
    Die Amphenol Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,72 %.

    Cadence Design Systems
    Tagesperformance: -2,63 %
    Platz 35
    Performance 1M: -11,46 %
    Chart Cadence Design Systems
    ISIN: US1273871087
    WKN: 873567
    Die Cadence Design Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,63 %.

    Autodesk
    Tagesperformance: -2,49 %
    Platz 36
    Performance 1M: +5,05 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,49 %.

    CME Group Registered (A)
    Tagesperformance: -2,47 %
    Platz 37
    Performance 1M: +6,13 %
    Chart CME Group Registered (A)
    ISIN: US12572Q1058
    WKN: A0MW32
    Die CME Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,47 %.

    Arista Networks
    Tagesperformance: -2,43 %
    Platz 38
    Performance 1M: +4,51 %
    Chart Arista Networks
    ISIN: US0404132054
    WKN: A40V33
    Die Arista Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,43 %.

    Hewlett Packard Enterprise
    Tagesperformance: -2,32 %
    Platz 39
    Performance 1M: +10,07 %
    Chart Hewlett Packard Enterprise
    ISIN: US42824C1099
    WKN: A140KD
    Die Hewlett Packard Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,32 %.

    WW Grainger
    Tagesperformance: -2,29 %
    Platz 40
    Performance 1M: -5,17 %
    Chart WW Grainger
    ISIN: US3848021040
    WKN: 857498
    Die WW Grainger Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,29 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 02.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 02.09.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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