ACTO erreicht den Status eines „Veeva Gold Product Partner" nach fast zehnjähriger Zusammenarbeit zur Förderung des gemeinsamen Kundenerfolgs

TORONTO und NEW YORK, 2. September 2026 /PRNewswire/ -- ACTO, das im Life-Sciences-Bereich menschliche Intelligenz mit einfühlsamer KI verbindet, gab heute bekannt, dass es den Status als Veeva Gold Product Partner erreicht hat. Damit baut das Unternehmen auf einer langjährigen Zusammenarbeit auf, deren Schwerpunkt auf der Verbesserung der Effektivität von Außendienstteams, der Compliance und der Kundenbindung in der Pharma- und Biotech-Branche liegt.

Validierte Integrationen mit Veeva-Anwendungen helfen Außendienstteams im Life-Sciences-Bereich dabei, sich anhand genehmigter Inhalte und Echtzeit-Informationen zu schulen, zu üben und ihre Aufgaben auszuführen

ACTO gehört nun zu einer ausgewählten Gruppe von Veeva Gold Product Partnern und bietet eine speziell entwickelte Plattform, die KI-gestützte Exzellenz im Außendienst, KI-simulierte Rollenspiele und agentenbasierte KI vereint, die speziell für kundenorientierte Life-Sciences-Teams konzipiert wurde.

Diese Auszeichnung würdigt das Engagement von ACTO für den Kundenerfolg, die Veeva-Produktexpertise sowie validierte Integrationen über mehrere Veeva-Produkte hinweg, darunter Veeva PromoMats, Veeva MedComms und Veeva Vault CRM. Diese Integrationen steigern die Exzellenz im Außendienst für gemeinsame Kunden, indem sie Vertriebsmitarbeitern, Medical Science Liaisons (MSLs) und Führungskräften im Außendienst ermöglichen, mithilfe der neuesten genehmigten Inhalte und operativer Echtzeit-Erkenntnisse kontinuierlich zu lernen, zu üben und zu handeln.

ACTO trat dem Veeva Product Partner Program erstmals 2017 bei, erreichte 2021 den Status eines „Veeva Silver Product Partner" und wurde 2024 zum „Veeva AI Partner" ernannt – was ein fast zehnjähriges Engagement für die gemeinsame Betreuung gemeinsamer Kunden im Life-Sciences-Bereich widerspiegelt.

„Bei jeder Produkteinführung, jeder Indikationserweiterung und jedem wissenschaftlichen Update müssen Außendienstteams stets auf dem neuesten Stand der genehmigten Inhalte bleiben und gleichzeitig medizinisches Fachpersonal weiterhin souverän und präzise ansprechen", sagte Parth Khanna, CEO von ACTO. „Unsere langjährige Partnerschaft mit Veeva hat es uns ermöglicht, ACTO tief in die Systeme zu integrieren, auf die sich unsere Kunden täglich verlassen. Der Erlangung des Status als Veeva Gold Product Partner untermauert unser gemeinsames Engagement, Unternehmen der Life-Sciences-Branche dabei zu unterstützen, ihre Bereitschaft zu beschleunigen, die Umsetzung im Außendienst zu verbessern und eine konforme Kundenansprache in großem Maßstab sicherzustellen."