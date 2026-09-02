Deutlicher Kurssprung bei der Evotec Aktie - 02.09.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Evotec. Mit einer Performance von +3,75 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Damit gelingt der Evotec Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -2,07 % am Vortag folgt heute ein Plus von +3,75 %. Bleibt der Aufwärtstrend intakt oder droht eine Korrektur?

Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Sicht von drei Monaten bleibt Evotec trotz des heutigen Kurssprungs mit -41,02 % im Minus.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um -5,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,16 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Evotec -43,11 % verloren.

Während Evotec heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,90 %. Damit gehört Evotec heute zu den auffälligeren Werten.

Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,00 % 1 Monat -10,16 % 3 Monate -41,02 % 1 Jahr -49,09 %

Informationen zur Evotec Aktie

Stand: 02.09.2026, 22:01 Uhr

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 588,04 Mio.EUR € wert.

Die Aktienmärkte senden heute gemischte Signale: Während deutsche Indizes schwächeln, sorgen vor allem Technologiewerte und starke US-Börsen für positive Impulse.

Top- und Flop-Aktien am 02.09.2026 im TecDAX.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Evotec?

Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,23 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Evotec Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Evotec Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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