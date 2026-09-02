Kreise
Elliott steigt bei der Telekom ein - Ziel: keine Fusion mit T-Mobile US
- Elliott fordert Stopp der Telekom-Fusionspläne
- Aktienrückkäufe sollen den Aktionärswert steigern
- Fusion könnte US- und Europas-Börsen verbinden
NEW YORK (dpa-AFX) - Die nach Bloomberg-Informationen angedachte mögliche Fusion der Deutschen Telekom mit ihrer US-Mobilfunktochter T-Mobile US hat Kreisen zufolge nun auch den aktivistischen Investor Elliott auf den Plan gerufen. Dieser habe einen beträchtlichen Anteil an der Deutschen Telekom aufgebaut, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf Kreise.
Elliott habe angedeutet, dass die Deutsche Telekom ihre Fusionspläne fallen lassen sollte. Stattdessen sollten andere Maßnahmen ergriffen werden, um den Wert des Unternehmens für die Aktionäre zu steigern - etwa über eine deutliche Ausweitung der Aktienrückkäufe. Alle Beteiligten hätten die Angelegenheit nicht kommentieren wollen.
Die in New York notierten Hinterlegungsscheine der Telekom (ADR) legten in einer ersten Reaktion um bis zu fünf Prozent zu. T-Mobile-US-Papiere gewannen drei Prozent. Ende April hatte Bloomberg unter Berufung auf Kreise berichtet, dass der deutsche Konzern über eine Idee diskutiert habe, wonach eine Holdinggesellschaft Gebote für Aktien beider Unternehmen abgeben würde. Ein solcher Schritt wäre das größte öffentliche Übernahmegeschäft aller Zeiten.
Die Telekom hält etwa 53 Prozent an der US-Mobilfunktochter, die an der Börse aktuell mit etwas mehr als 200 Milliarden Dollar bewertet wird. Die Deutsche Telekom selbst kommt auf umgerechnet rund 160 Milliarden Dollar.
Das kombinierte Unternehmen könnte eine Börsennotierung in den USA und an einem großen europäischen Handelsplatz anstreben, so die Kreise. Die Details müssten aber noch ausgearbeitet werden. Zudem befänden sich die Diskussionen in einem frühen Stadium und jede Maßnahme erfordere politische Unterstützung, um umgesetzt werden zu können. An der Telekom sind deren Angaben zufolge der Bund mit 14,1 Prozent und die in seinem Besitz befindliche Bank KfW mit 14,2 Prozent beteiligt.
In den vergangenen Jahren hätten sich beide Unternehmen immer mal wieder über einen engeren Zusammenschluss unterhalten, hieß es in den Kreisen weiter. Ob es dieses Mal klappt, war allerdings schon vor dem Einstieg von Elliott ungewiss. Laut der US-Nachrichtenseite Semafor haben Manager von T-Mobile US Bedenken über einen Zusammenschluss mit der Telekom geäußert./he/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,62 % und einem Kurs von 29,03 auf Lang & Schwarz (02. September 2026, 22:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +20,98 %/+38,26 % bedeutet.
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Heute im Handelsblatt (hinter der Bezahlschranke): „mutmaßliche SMS von Höttges könnte Milliarden kosten“. Es geht um einen „in Deutschland kaum bekannten Prozess“ zu Verschmelzung von T-Mobile mit sprint. Möglicher Schaden laut Handelsblatt: über zehn Milliarden Dollar.
Was heißt „verkauft man sich unter Wert“? Was sollen die machen?
Die Erhöhung des ARP hat ja durchaus Wirkung gezeigt. Jetzt kann man wenigstens mit ordentlicher Kaufkraft Anteile einsammeln. Das wird sich aber natürlich erst nach Einzug der Aktien im nächsten Jahr konkret auf das EPS auswirken.
Die Telekom war ja quasi schon immer eine „Langweiler“-Aktie. Ist halt ein defensiver Wert.
Die DTE hängt zudem massiv an der TMUS Entwicklung. Und wenn man sich die Jahresentwicklung von TMUS anschaut, von 258$ auf jetzt 177$, dann geht das nicht spurlos am Telekom-Kurs vorbei.
Aktuell liegt der Börsenfokus auf KI! Das ist momentan DER „heiße Scheiss“! Alle glauben an riesige Gewinne und wollen dabei sein. Mal schauen wie lange…