ROUNDUP/Aktien New York Schluss
Moderate Gewinne - Ölpreise recht stabil
- Dow und US-Indizes beenden die Verlustserie mit Gewinnen
- Ölpreise und Inflationssignale beruhigen die Märkte
- Dell profitiert von KI-Nachfrage, Palo Alto fällt
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Schwächephase hat der Dow Jones Industrial am Mittwoch wieder Tritt gefasst. Für etwas Beruhigung sorgte, dass sich die Ölpreise trotz erneuter gegenseitiger Angriffe der USA und des Iran recht stabil präsentiert hatten. Die Lage im Nahen Osten bleibt aber angespannt.
Der Dow stieg um 0,56 Prozent auf 53.061,95 Prunkte und beendete so eine dreitägige Verlustserie. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,46 Prozent auf 7.666,60 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,23 Prozent auf 29.143,33 Punkte zu.
Der Aktienmarkt finde nach einem schwierigen Start in den September wieder etwas Halt, sagte Angelo Kourkafas vom Finanzdienstleistungsunternehmen Edward Jones Investments und fuhr fort: "Die zugrunde liegenden Fundamentaldaten sind weiterhin positiv." Zwar seien saisonale Gegenwinde zu beachten, doch reichten sie allein nicht aus, um den Aufwärtstrend des Gesamtmarktes zu bremsen.
Zuversichtlich klingende Aussagen des Chefs der New Yorker Fed passten in das wieder etwas aufgehelltere Bild am Kapitalmarkt. Nach Ansicht von John Williams gibt es Anzeichen für eine geringere Inflation. Die Auswirkungen der Zölle ließen nach und die höheren Energiepreise wirkten sich nicht auf andere Dienstleistungen aus, sagte er in einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC. "Die jüngsten Daten sind ermutigend".
Die Äußerungen von Williams schlössen eine Zinserhöhung der Notenbank im September zwar keineswegs aus, stellten jedoch die Markteinschätzung infrage, dass eine Zinserhöhung im September so gut wie sicher sei, sagte Finanzexperte Krishna Guha vom Analysehaus Evercore.
Unter den Einzelwerten erklommen die Aktien Johnson & Johnson ein Rekordhoch und zählten am Ende mit einem Plus von 1,5 Prozent auf gut 275 US-Dollar zu den besten Werten im Dow. Die Bank UBS hatte das Kursziel für die Anteilscheine des Pharma- und Medizintechnikkonzerns von 280 auf 320 Dollar angehoben. Die Wachstumsstory beschleunige sich, schrieb Analyst Michael Yee.
Die Papiere von Dell zogen um fast 16 Prozent an. Der Computerkonzern hatte starke Quartalszahlen vorgelegt und seine Jahresprognose angehoben. Dell profitierte dabei vor allem von der starken Nachfrage nach KI-Servern.
Auch Palo Alto Networks hatte Quartalszahlen vorgelegt und dabei einen Gewinnausblick für das Gesamtjahr vorgelegt, der die Markterwartungen übertraf. Die seit Jahresbeginn stark gelaufenen Papiere sackten gleichwohl um mehr als neun Prozent ab, was am Markt mit Gewinnmitnahmen begründet wurde.
Für die Aktien von Credo Technology ging es um ein Fünftel abwärts. Nach der Rally der Papiere seit Jahresbeginn hatte hier eine über der Markterwartung liegende Umsatzprognose des Kommunikationsausrüsters für das zweite Quartal nicht ausgereicht, um die Anleger weiter zu beeindrucken.
Die Papiere von T-Mobile US bauten ihre Tagesgewinne nach einer Kreisemeldung etwas aus und schlossen fast drei Prozent im Plus. Die nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg angedachte mögliche Fusion der Deutschen Telekom mit ihrer US-Mobilfunktochter hat Kreisen von Bloomberg zufolge nun auch den aktivistischen Investor Elliott auf den Plan gerufen. Dieser habe einen beträchtlichen Anteil an der Deutschen Telekom aufgebaut. Elliott habe angedeutet, dass die Deutsche Telekom ihre Fusionspläne fallen lassen sollte. Stattdessen sollten andere Maßnahmen ergriffen werden, um den Wert des Unternehmens für die Aktionäre zu steigern - etwa über eine deutliche Ausweitung der Aktienrückkäufe./la/he
--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,26 % und einem Kurs von 28,93 auf Lang & Schwarz (02. September 2026, 22:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +20,98 %/+38,26 % bedeutet.
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Dividendenstatistik August 2026
Monatsbericht August 2026
Käufe:
FDJ UNITED (Nun 3. Tranche; nun ganze Position)
Primary Health Properties PLC (1. Tranche; hohe Schulden)
REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF Shs USD (Dank an @aktienkunta; eine kleine Tranche; auch andere ETF´s werde ich für den Einstieg in den Stillhalterbereich in Betracht ziehen)
Universal Corp.(Kauf eines weiteren Tabakwertes; und zufällig ein Januarzahler)
American Electric Power (kitzekleiner Kauf, um diese Aktie nicht zu vergessen)
Aker BP (um die Verringerung der getätigten Verkäufe bei der Dividende auszugleichen gekauft; 7% Brutto hoffentlich)
SAP ( Verkauf nach Dividende; Gewinn in Aktien behalten; Dividende zu klein; Accenture ist besser)
WashTec (Verkauf nach Dividende; will billiger zurückkaufen; Gewinn in Aktien behalten)
Talanx (Teilverkauf der teuren, um billiger einzusteigen; Dividende recht niedrig)
Ströer (Den teuren großen Posten nach Dividende mit Minigewinn verkauft; die Dividende wurde gekürzt; wenn die Übernahme nicht bald erfolgt, erwarte ich erneut Kurse um die 30 -32€; eine Position habe ich noch; da habe ich ordentlich gepokert und nix gewonnen, außer Dividende von 4,6% für ein 3/4 Jahr)
Wolters Kluver (alles; schöner Titel; da will ich preiswerter wieder rein)
Amadeus Fire (durch rechtzeitigen Ankauf Verlust verringert; hätte mehr sein können; Verlauf nicht zufriedenstellend; noch mit einer Tranche drin)
Branincks Group (Rest; der Schlussstrich wurde gezogen; zweimal erfolgreich gehandelt; diese Rest-Position gehalten, um die großen September Anleihe zu beobachten; nun übernehmen die Anleihegläubiger zu 10 und 15 % Anleihekosten und den CEO; so viel Geld kann die Firma nicht erwirtschaften; den Gewinn um 40 % verringert)
Ströer (man hört nix von der Übernahme; daher letzte Tranche verkauft; Gewinnrest behalten)
Steyr Motors (Fehlentscheidung kostenpflichtig entsorgt)
CAPITAL STHWEST CORP (Verkauf zur Sicherheit und um Geld für die nächsten Monate zu generieren; habe ja einige Hochverzinsliche drin und jede Menge BDC)
Universal Corp. (verkauft mit Minigewinn, da die Gegenbewegung zu schwach war; auch hat mich Bernecker mit seiner Herbstprognose vorsichtiger werden lassen; und hier gibt es hohe Rendite mit wenig Momentum; somit setze ich auf einen Rücksetzer am Markt)
Ivanhoe Mines (kleiner Gewinn; ohne Dividende ; alles; siehe oben)
NAC Kazatomprom (Reste, ich habe Sanktionsverdacht, sobald genug Uran in den USA und Australien gefördert werden)
Tonnellerie Francois F (Teilverkauf; zu wenig Dividende)
Nemtscheck (alles verkauft mit kleinem Gewinn, jedoch für die Zeit fast ausreichend; Dividende zu klein; erwarte Rücksetzer)
GFT Technologie (Verkauf, Gewinnrest behalten)
General Mills, Verizon Communications, CAPITAL STHWEST, Blue Nord, Warsaw Stock Exchange, Annaly Capital Management (2. Depot), REALTY INC. CORP, AGNC Investment, Acomo, BAT, Accenture PLC, KINDER MORGAN, APPLE HOSPITALITY REIT, Novo Nordisk, Kimbell Royalty Partners LP, SMAVA GMBH FLN 25/29, Kumba Iron Ore, REX Tech Innovation Premium, Fortitude Gold,
Sowie die Reste von
NAC Kazatomprom, American Express, AES Group, Omega Healthcare, Abbott Laboratories, Sirius Holding, Petrobras, Equinor, Clorox,
Dividendenveränderung
BP Plc von 0,0832 auf 0,0866 $ die 2. auch
London Stock Exchange leichte Steigerung der 2.
Legal & General leichte Steigerung der 2.
Kimbell Royalty Partners LP immer schwankend, doch nun von 0,41$ auf 0,47 $ erhöht.
HANetf REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF immer schwankend, doch nun von 0,43 € auf 0,41 € gesenkt
Senkung
GSK hatte nach Erhöhung auf 0,18 nun schon beim letzten Mal 0,17 GBP gezahlt
Equinor senkt auch leicht
Großes Depot:
Der kumulative Jahresertrag liegt bei 19,75 %
der kumulative Monatsertrag liegt bei 0,88 %
Die Bargeld Quote bei rund 10%
Die Dividende monatlich liegt rund 80 % über VJ; da macht sich die Disziplin durch den Timburg Faden stark bemerkbar; da jedoch schon einige Verluste realisiert wurden, ist nun das letzte Quartal schwieriger; auch wird mit zunehmender Qualität der Aktien die Leigebühr geringer.
Hallo allerseits,
Adobe Inc. Registered Shares o.N.
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.
Arafura Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N.
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
Capital Southwest Corp. Registered Shares DL 1
Ceribell Inc. Registered Shares o.N.
Colt CZ Group SE Names-Aktien KC -,10
Eleving Group Act.Port.(demat.) EO -,01
Impala Platinum Holdings Ltd. Registered Shares o.N.
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01
Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.
Murapol S.A. Inhaber-Aktien ZY 40
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001
Victrex PLC Registered Shares LS -,01
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