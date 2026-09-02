Erreicht die Sicherheitsstufe „PROTECTED" für Behörden der australischen Regierung

TYSONS CORNER, Virginia, und PETAH TIKVA, Israel, 2. September 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für digitale Ermittlungen und Informationsgewinnung im öffentlichen und privaten Sektor, gab heute bekannt, dass „Cellebrite Guardian", seine cloudbasierte Plattform für das Management digitaler Beweismittel, einen wichtigen technischen Meilenstein erreicht hat, um die Einführung bei den Kunden des Unternehmens in Australien zu unterstützen. Guardian hat eine Bewertung im Rahmen des Infosec Registered Assessors Program (IRAP) auf der Sicherheitsstufe „PROTECTED" abgeschlossen. Die Bewertung wurde von CyberCX durchgeführt, einem vom Australian Signals Directorate (ASD) anerkannten IRAP-Prüfer.

Für die australischen Strafverfolgungs-, öffentlichen Sicherheits-, Strafvollzugs-, Verteidigungs- und nationalen Sicherheitsbehörden, die Guardian künftig unterstützen wird, ist diese Bewertung mehr als nur ein Meilenstein in Sachen Compliance. Digitale Beweismittel – etwa Daten aus einem Mobiltelefon im Zusammenhang mit einem Vermisstenfall, Cloud-Aufnahmen von einem Vorfall an der Grenze oder Unterlagen zur Unterstützung einer Terrorismusbekämpfungsermittlung – entscheiden oft darüber, ob ein Fall abgeschlossen wird oder ins Stocken gerät. Die Behörden müssen diese Beweismittel in die Cloud übertragen, um eine schnellere und sichere Zusammenarbeit zwischen Ermittlern, Staatsanwälten und Partnerbehörden zu ermöglichen. Die IRAP-Bewertung gibt australischen Behörden eine unabhängige, dokumentierte Gewissheit, dass Guardian diese sensible Arbeitslast bewältigen kann, ohne die Sicherheit zu gefährden.

„Jeder Tag, an dem eine Behörde mit der Verlagerung digitaler Beweismittel in die Cloud wartet, ist ein Tag, an dem sie sich mit der technischen Infrastruktur herumschlägt, anstatt Gemeinden, Nationen und Unternehmen zu schützen", sagte Philippe Ouimette, Vice President of Sales für Australien und Neuseeland bei Cellebrite. „Diese Bewertung bedeutet, dass australische Behörden nicht länger zwischen Geschwindigkeit und Sicherheit wählen müssen – Guardian bietet ihnen beides, gestützt durch unabhängige Nachweise, die sie direkt in ihren eigenen Genehmigungsprozess einbringen können."