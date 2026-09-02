Die CityUHK (Dongguan) feiert die Eröffnungsfeier 2026 und würdigt damit das rasante grenzüberschreitende Wachstum in der Greater Bay Area

DONGGUAN, China,/PRNewswire/ -- Die City University of Hong Kong (Dongguan) hielt am 2. September 2026 ihre Eröffnungsfeier für das Studienjahr 2026 ab und begrüßte den dritten Jahrgang der Universität mit mehr als 1.300 Studierenden. Die Feier findet nur wenige Monate nach der Verleihung der Master-Abschlüsse an den ersten Absolventen der CityUHK (Dongguan) im Juni 2026 statt und unterstreicht damit die beeindruckende Entwicklung der Hochschule seit ihrer offiziellen Gründung im Jahr 2024.

Bei der Zulassung der Bachelor-Studierenden des Jahrgangs 2026 sind weitere Verbesserungen bei den Zulassungsstandards und der akademischen Gesamtqualität zu verzeichnen. Die CityUHK (Dongguan) zieht leistungsstarke Studierende aus den unterschiedlichsten Regionen des chinesischen Festlands an, wobei viele der zugelassenen Bewerber herausragende akademische Leistungen und kreatives Potenzial aufweisen, darunter auch Gewinner nationaler Wissenschaftsolympiaden.

Die Universität hat die Rekrutierung von Bachelor-Studierenden aus Hongkong, Macau und Taiwan ausgeweitet und gleichzeitig eine vielfältigere Gruppe internationaler Studierender aus aller Welt aufgenommen, wodurch die globale Lernatmosphäre auf dem Campus weiter gestärkt wurde.

Die CityUHK, die von THE regelmäßig als die internationalste Universität der Welt eingestuft wird, verfügt über eine globale Präsenz, die sich über führende akademische Einrichtungen erstreckt. Der Campus in Dongguan hat eine rasante Entwicklung durchlaufen und strategische Partnerschaften mit mehr als 40 weltweit führenden Einrichtungen geschlossen, darunter die University of Cambridge, das University College London, die UC Berkeley und die Universität Utrecht.

Auch die Masterstudiengänge der CityUHK (DG) haben sich im Jahr 2026 als äußerst wettbewerbsfähig und attraktiv erwiesen. Die Universität hat Bewerbungen von herausragenden Absolventen erhalten, darunter von der Peking-Universität, der Tsinghua-Universität und der Fudan-Universität. Zudem zieht sie Talente von weltbekannten Einrichtungen wie der Universität Hongkong, dem Imperial College London, der Nanyang Technological University, der University of California, Berkeley und der University of Melbourne an, was ihre wachsende internationale Anerkennung unter Nachwuchswissenschaftlern unterstreicht.