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    Boom bei abonnementbasierten Diensten! Geek+ meldet Zwischenergebnisse für 2026

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    Auftragseingang um 35,5 % gestiegen - Durchbrüche im gesamten Geschäftsbereich

    HONGKONG, 3. September 2026 /PRNewswire/ -- Geek+ (Börsenkürzel: 2590.HK), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der intelligenten Robotik, gab heute seine Zwischenergebnisse für das am 30. Juni 2026 endende Halbjahr bekannt. Angetrieben durch die beiden Wachstumsmotoren – Durchbrüche in den Bereichen KI und verkörperte Intelligenz – sowie eine verstärkte globale Expansion erzielte die Gruppe ein herausragendes Zwischenergebnis. Die neu abgeschlossenen Aufträge stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 35,5 % auf 2,385 Mrd. RMB, womit das Unternehmen branchenweit führend ist und der Gesamtjahresentwicklung starken Schwung verleiht. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 25,3 % auf 1,284 Mrd. RMB, während sich die Bruttomarge auf 35,8 % verbesserte. Der bereinigte Nettoverlust verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 32,1 % auf 60,6 Mio. RMB; ohne die F&E-Investitionen in den Bereich verkörperte Intelligenz in Höhe von 44,5 Mio. RMB schrumpfte der Verlust um 81,9 % auf lediglich 16,1 Mio. RMB, wodurch das Kerngeschäft nahezu die Gewinnschwelle erreichte.

    Die Wachstumsmotoren des Konzerns sind vielfältiger und robuster geworden: Der Boom bei den Bestellungen für abonnementbasierte Dienstleistungen signalisiert, dass die umfangreiche installierte Basis zunehmend in zusätzliche Serviceumsätze umgewandelt wird, wodurch sich ein hochwertiges Wachstumsmuster aus nachhaltigem Wachstum im Kernbereich der AMR-Lösungen für Lagerhäuser sowie koordinierten, vielfältigen Wachstumstreibern herausbildet.

    Abonnementbasierte Dienste entwickeln sich zum neuen Wachstumsmotor

    Das herausragende Ergebnis war das explosive Wachstum bei den abonnementbasierten Dienstleistungen, deren Auftragsvolumen 156 Millionen RMB erreichte – ein Anstieg von über 75 % im Vergleich zum Vorjahr. Aufbauend auf einer installierten Basis von 1.000 Endkunden und 81.000 weltweit eingesetzten Robotern baut die Gruppe ihre Kundenbeziehungen von einmaligen Projektabwicklungen hin zu langfristigen Betriebsdienstleistungen aus. Dieses margenstarke, wiederkehrende Geschäftsmodell sorgt für größere Vorhersehbarkeit und antizyklische Widerstandsfähigkeit der Geschäftsergebnisse, während es gleichzeitig die Kundenbindung deutlich stärkt und einen differenzierten Wettbewerbsvorteil schafft. Die Wachstumsrate von 75 % signalisiert, dass Dienstleistungen sich rasch zu einer der zentralen strategischen Säulen von Geek+ entwickeln. Insbesondere stiegen die Abonnementaufträge in Nord- und Südamerika im Vergleich zum Vorjahr um 455 %, was die robuste Nachfrage in reifen Überseemärkten voll und ganz bestätigt und Möglichkeiten für eine globale Ausweitung eröffnet.

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