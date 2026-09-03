Hyundai Mobis beschleunigt Elektrifizierungsoffensive in Europa mit Eröffnung eines neuen Werks in der Slowakei

Jährliche Produktionskapazität von bis zu 280.000 PE-Systemen – dem „Herzstück von Elektrofahrzeugen" – in Nováky: erster europäischer Produktionsstandort von Hyundai Mobis für PE-Systeme

Hochrangige Vertreter der slowakischen Regierung, darunter Premierminister Robert Fico, nahmen an der Veranstaltung teil und bekräftigten damit die engen Beziehungen sowie ihr Engagement für eine weitere Zusammenarbeit

Dritter Elektrifizierungsstandort in Europa: Stärkung der regionalen Lieferfähigkeit und Wettbewerbsposition durch strategische Aufträge für wichtige Fahrzeugmodelle

NOVÁKY, Slowakei, 3. September 2026 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX 012330) hat in Europa mit der Serienproduktion von PE-Systemen (Power Electric Systems), dem „Herzstück eines Elektrofahrzeugs", begonnen und verstärkt damit seine Aktivitäten auf dem europäischen Elektrifizierungsmarkt. Ein PE-System ist eine integrierte elektrische Antriebseinheit, die aus einem Elektromotor, einem Wechselrichter zur Umwandlung des elektrischen Stroms und einem Untersetzungsgetriebe besteht. Nach der Produktion von Batteriesystembaugruppen (Battery System Assemblies, BSA) in der Tschechischen Republik und in Spanien wird das Unternehmen nun auch PE-Systeme in der Slowakei in Serie produzieren und liefern. Damit schafft Hyundai Mobis eine strategische Basis, um seine Partnerschaften mit globalen Automobilherstellern beim Übergang zur Mobilität der Zukunft weiter auszubauen.

Hyundai Mobis gab bekannt, am 2. September (Ortszeit) die feierliche Eröffnung seines neuen Werks für PE-Systeme in Nováky in der Slowakei veranstaltet zu haben. Die neue Anlage in Nováky in der slowakischen Region Trenčín ist das erste Werk von Hyundai Mobis für PE-Systeme in Europa und nach den BSA-Produktionsstätten in der Tschechischen Republik und in Spanien der dritte Elektrifizierungsstandort des Unternehmens in der Region.

Unter der Leitung von Lee Gyu Suk, dem Präsidenten und CEO von Hyundai Mobis, brachte die Veranstaltung etwa 100 Teilnehmer zusammen – darunter hochrangige Vertreter der slowakischen Regierung wie der slowakische Premierminister Robert Fico, die stellvertretende Premierministerin und Wirtschaftsministerin Denisa Saková und der Gouverneur der Region Trenčín, Jaroslav Baška, sowie Vertreter der Europäischen Kommission, Kunden, wichtige Lieferanten und lokale Medien.