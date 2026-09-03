Deutschland, Frankreich und Polen beraten gemeinsamen Kurs

WEIMAR (dpa-AFX) - Die Außenminister von Deutschland, Frankreich und Polen beraten am Donnerstag über gemeinsame Ansätze bei aktuellen internationalen Herausforderungen. Auf der Tagesordnung des Treffens im sogenannten Weimarer Dreieck-Format stehe eine ganze Bandbreite der Themen, kündigte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin an. Es werde um die hybriden Bedrohungen, die Lage im Nahen und Mittleren Osten bis hin zur EU-Erweiterung oder einer Reform der EU-Außenpolitik gehen.

Unter hybriden Bedrohungen wird eine Kombination aus militärischen, wirtschaftlichen, geheimdienstlichen und propagandistischen Mitteln verstanden, mit der auch die öffentliche Meinung beeinflusst werden kann. Auch staatlich gelenkte Cyberattacken zählen dazu.