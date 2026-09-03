Die führende asiatische Beschaffungsmesse in Hongkong, findet im Oktober dieses Jahres zum 33. Mal statt.

HONGKONG, 3. September 2026 /PRNewswire/ -- Seit über drei Jahrzehnten hat sich die von COMASIA LIMITED organisierte MEGA SHOW Hong Kong als wichtigste Anlaufstelle für „Made-in-Asia"-Produkte in Hongkong im Herbst etabliert. Die Messe kehrt vom 20. bis 23. sowie vom 27. bis 29. Oktober 2026 für ihre wegweisende 33. Ausgabe ins Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC) zurück und dient weiterhin als internationales Sprungbrett, das globale Einkäufer mit zuverlässigen und hochwertigen Herstellern aus Asien und der ganzen Welt zusammenbringt.

Als eine der größten und wichtigsten Beschaffungsplattformen für trendige asiatische Konsumgüter wird die Ausgabe 2026 erneut eine starke internationale Mischung aus über 3.000 exportbereiten Ausstellern aus mehr als 25 Ländern und Regionen zusammenbringen, darunter das chinesische Festland, die Sonderverwaltungszone Hongkong, Taiwan, Südkorea, Indien, Thailand, Philippinen, Indonesien, Vietnam usw., um ihre neuen Produkte und Designs in den Bereichen Geschenke und Werbegeschenke, Haushalt und Küche, Weihnachts- und Festtagsartikel, trendiges Spielzeug und Babyartikel, Schreibwaren und Bürobedarf, Reise- und Sportartikel sowie Lifestyle-Produkte zu präsentieren und so eine nahtlose kategorienübergreifende Beschaffung zu ermöglichen.

Maximale Beschaffungseffizienz: Eine Fahrt, umfassender Versicherungsschutz

Die Messe findet strategisch günstig Mitte bis Ende Oktober statt und fällt zeitlich perfekt mit der Canton Fair in Guangzhou zusammen, sodass internationale Einkäufer ihr Reisebudget und ihren Zeitplan optimal nutzen können. In einer einzigen, nahtlos ablaufenden Reise in die Region können internationale Einkäufer ihren gesamten Beschaffungsbedarf decken, Lieferanten über Landesgrenzen hinweg vergleichen und ihren gesamten Produktbestand für die kommende Saison sichern.

Exklusives Förderprogramm für Käufer aus dem Ausland

Um internationale Teilnehmer zu unterstützen und Reisekosten zu senken, bietet der Veranstalter weiterhin das „ "-Förderprogramm für Einkäufer aus dem Ausland an:. Qualifizierte Einkäufer aus dem Ausland können folgende Vorteile nutzen: – bis zu 3 Übernachtungen GRATIS oder – einen Barzuschuss in Höhe von 2.600 HKD.

MEGA SHOW TEIL 1 | 20.–23. OKT. 2026 MEGA SHOW TEIL 2 | 27.–29. OKT. 2026 Geschenke & Prämien Geschenke & Reiseartikel Haushaltswaren Haushaltswaren & Küche Weihnachten & Feiertage Spielzeug & Baby Baumarktartikel & Outdoor-Produkte Schreibwaren & Bürobedarf

Sportartikel und Outdoor-Produkte

Da die Voranmeldung nun unter, https://shorturl.at/CnL7x und möglich ist, werden Einkäufer aus aller Welt dazu ermutigt, sich frühzeitig ihre Sponsoring-Plätze zu sichern und mit der Planung ihrer Einkaufstour im Herbst zu beginnen.

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