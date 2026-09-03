Neue Forschungsergebnisse belegen, dass mutierte KI-Schwärme in einer sich wandelnden Welt optimierte Modelle übertreffen

NEW YORK, 3. September 2026 /PRNewswire/ -- Aktuelle KI-Systeme sind dadurch eingeschränkt, dass sie sich nicht anpassen können, wenn sich die Welt, auf deren Grundlage sie trainiert wurden, verändert. Eine neue Abhandlung des Chief Scientist von Allora Labs beweist mathematisch, dass diese grundlegende Einschränkung mithilfe derselben evolutionären Prinzipien überwunden werden kann, die auch in der Natur zur Entstehung von Intelligenz geführt haben. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass die Einführung gezielter zufälliger Mutationen in eine Population von KI-Modellen es dieser Population ermöglicht, gemeinsam jedes einzelne optimierte Modell zu übertreffen, wenn sich die Welt um sie herum verändert. Der Artikel trägt den Titel „Flawed in Nature, Perfect through Evolution" und wurde in der Zeitschrift „Allora Decentralized Intelligence" veröffentlicht.

„Jedes einzelne KI-Modell, egal wie gut es trainiert wurde, sammelt Fehler an, sobald sich die Welt, auf der es trainiert wurde, verändert", sagt Dr. Diederik Kruijssen, Chief Scientist bei Allora Labs und Autor der Studie. „Dies ist eine unumgängliche informationstheoretische Obergrenze. Wir beweisen, dass eine Population bewusst diversifizierter Modelle diese Obergrenze durchbricht – aus demselben Grund, aus dem biologische Arten Umweltveränderungen überstehen. Sie weisen bereits bestehende Unterschiede auf, von denen einige gut für die Welt nach dem Wandel geeignet sind."

Die zentrale Erkenntnis leitet sich direkt aus der Evolutionsbiologie ab. In der Natur erhalten Arten ihre genetische Vielfalt durch Mutationen aufrecht. Die meisten Mutationen sind für den einzelnen Organismus schädlich, doch die Population profitiert davon, da sich manche Varianten zufällig gut an neue Bedingungen anpassen, wenn sich die Umwelt verändert. Diese Untersuchung zeigt, dass dasselbe Prinzip auch für Populationen von KI-Modellen gilt: Jedes mutierte Modell schneidet für sich genommen schlechter ab, doch das beste Modell im mutierten Schwarm übertrifft das beste Modell in einem optimierten Schwarm in etwa 80 % der Fälle, wenn sich die Bedingungen ändern.