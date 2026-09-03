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    Warnstreik im Hamburger Hafen - Verdi fordert 8 Prozent mehr

    Für Sie zusammengefasst
    • Hamburger Hafen startet 48-stündigen Warnstreik
    • Verdi fordert 8,2 Prozent mehr Lohn in Tarifrunde
    • Streik betrifft viele Terminals und Hafenbetriebe
    Warnstreik im Hamburger Hafen - Verdi fordert 8 Prozent mehr
    Foto: Jonas Walzberg - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX) - Im Hamburger Hafen hat ein 48-stündiger Warnstreik begonnen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten in der Tarifrunde für die deutschen Seehäfen zum zweiten Mal zu einer Arbeitsniederlegung aufgerufen. Bereits am 18. August hatten Hafenarbeiter in Hamburg, Bremerhaven, Wilhelmshaven, Bremen, Brake und Emden für 24 Stunden die Arbeit niedergelegt. Dadurch wurde der Warenumschlag verlangsamt und teils sogar gestoppt.

    Zum Warnstreik aufgerufen seien Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeiter von mehr als einem Dutzend Betrieben, darunter die Beschäftigten der HHLA-Containerterminals Altenwerder, Burchardkai und Tollerort sowie die Beschäftigten des Containerterminals Eurogate und der Gesamthafenbetriebs-Gesellschaft. Für Freitag sei eine Demonstration geplant. Sie führt nach Gewerkschaftsangaben von 9.00 Uhr an vom Parkplatz des Containerterminals Burchardkai durch den Hafen.

    Gewerkschaft will 8,2 Prozent mehr Lohn

    Zuvor hatten die Beschäftigten das Angebot des Zentralverbands der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) aus der dritten Verhandlungsrunde nach Gewerkschaftsangaben in einer Befragung mit großer Mehrheit abgelehnt. Insgesamt hätten sich an der einwöchigen Rückkopplungsrunde mehr als 6.000 Beschäftigte beteiligt. Für Verdi-Fachbereichsleiter André Kretschmar ist das Ergebnis der Befragung eindeutig: "Dieses Angebot reicht nicht. Die Arbeitgeber können das nicht einfach ignorieren."

    Der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe hatte in der dritten Verhandlungsrunde eine Entgeltsteigerung von 5,1 Prozent rückwirkend zum 1. August 2026 bei einer Laufzeit von 18 Monaten angeboten. Zudem sollten die Löhne um mindestens 1,20 Euro pro Stunde steigen. Verdi verlangt dagegen bei einer Tariflaufzeit von zwölf Monaten ein Lohnplus von 8,2 Prozent, mindestens jedoch 2,50 Euro pro Stunde./klm/DP/zb

    Hamburger Hafen und Logistik

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hamburger Hafen und Logistik Aktie

    Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 21,65 auf Lang & Schwarz (02. September 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hamburger Hafen und Logistik Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

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