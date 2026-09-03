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    Flugzeug mit US-Minister notgelandet - Triebwerk ausgefallen

    Für Sie zusammengefasst
    • Flugzeug mit US-Minister muss in Washington notlanden
    • Rechtes Triebwerk fällt während des Flugs aus
    • 14 Menschen an Bord, Piloten meistern Notlandung
    Flugzeug mit US-Minister notgelandet - Triebwerk ausgefallen
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Wegen eines ausgefallenen Triebwerks musste ein Flugzeug mit US-Heimatschutzminister Markwayne Mullin an Bord in der Hauptstadt Washington notlanden. "Die Piloten der US-Küstenwache ließen die Landung mit nur einem Triebwerk wie eine Routineangelegenheit erscheinen", schrieb Mullin auf der Plattform X. Nach der Landung hätten die Piloten Mullin gesagt, dass es ihre erste Notlandung gewesen sei. "Wir hätten nicht besser aufgehoben sein können."

    Insgesamt hätten sich 14 Menschen in der Maschine befunden, hieß es in einem Beitrag des Lokalmediums DMV Live News, den Mullin auf X teilte. Demnach war das rechte Triebwerk auf halber Strecke ausgefallen, woraufhin die Maschine nach Washington umgeleitet wurde. Was der Zielort des Flugs war, blieb zunächst unklar. "Keine Panik, nur pure Professionalität", lobte Mullin die Piloten./jcf/DP/zb






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