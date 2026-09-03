Verband fordert 'Backup-System für Notfälle' im Stromnetz

BERGHEIM/TURNOW-PREILACK (dpa-AFX) - Der Bundesverband der Erneuerbaren Energien (BEE) hat nach Angriffen auf das Stromnetz in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen ein "Backup-System für Notfälle" im Stromnetz gefordert. Bioenergie und Wasserkraft seien beispielsweise schwarzstartfähig, sagte BEE-Präsidentin Ursula Heinen-Esser der "Rheinischen Post" (Donnerstag). Das heißt, sie könnten etwa nach einem Stromausfall ohne externe Stromversorgung schnell wieder hochgefahren werden. "Auch Batteriespeicher können im Ernstfall kurzfristig einspringen und günstigen Strom bereitstellen."

Zugleich räumte Heinen-Esser ein, dass es "keinen vollständigen Schutz vor derartigen Angriffen" gebe. "Aber wir können in der aktuellen Phase der Energiewende bewusster darauf achten, die Risiken zu minimieren und unsere Energieversorgung so aufstellen, dass mögliche Angriffe früher entdeckt werden und geringere Auswirkungen haben." Viele kleinere, dezentrale Erzeuger könnten hierfür ein wichtiger Baustein sein.