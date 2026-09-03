dormakaba: Entscheid zum beantragten Opting-out ist gefallen
Die Übernahmekommission entscheidet über das Opting-out von dormakaba – mit weitreichenden Folgen für Transparenz, Aktionärsrechte und die Rolle der Familienaktionäre.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Die Übernahmekommission hat am 31. August 2026 über den Antrag von dormakaba zur Einführung einer Opting-out-Klausel entschieden; der Entscheid wurde am 3. September 2026 veröffentlicht.
- Das geplante Opting-out ist übernahmerechtlich gültig und wirksam, sofern die Transparenzanforderungen sowie die Zustimmung der Aktionäre – einschließlich der „Mehrheit der Minderheit“ – erfüllt werden.
- Die Unterlagen zur Generalversammlung, einschließlich Einladung, Erläuterungen und Informationsbroschüre, erfüllen die Transparenzanforderungen, wenn die wesentlichen Informationen an der Versammlung verständlich zusammengefasst mündlich wiederholt werden.
- Die geplante Transaktion löst für die Aktionäre der Familie Mankel keine gesetzliche Pflicht zur Unterbreitung eines Übernahmeangebots für dormakaba aus.
- Die Kaba-Familienaktionäre gelten bei der Abstimmung über die Opting-out-Klausel als Minderheitsaktionäre; ihre Stimmen zählen somit bei der „Mehrheit der Minderheit“ mit. Zudem handeln die Mankel- und Kaba-Familienaktionäre laut Entscheid nicht gemeinsam.
- Qualifizierte Aktionäre mit mindestens 3 % der Stimmrechte können innerhalb von fünf Börsentagen Einsprache erheben. Die Verfahrensgebühr von CHF 50.000 tragen dormakaba, die Mankel-Gesellschaften und die Kaba-Familienaktionäre solidarisch.
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