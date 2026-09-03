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    DAX-FLASH

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    Leitindex fängt sich bei kleiner Entspannung am Ölmarkt

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreispause entspannt den zuletzt schwachen Dax
    • IG erwartet den Dax vor Xetra 0,1 Prozent höher
    • Dax dreht vor der 50-Tage-Linie noch rechtzeitig ab
    DAX-FLASH - Leitindex fängt sich bei kleiner Entspannung am Ölmarkt
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Pause im hartnäckigen Ölpreisanstieg sorgt am Donnerstag im zuletzt schwachen Dax für etwas Entspannung. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,1 Prozent höher auf 25.870 Punkte. Am vergangenen Freitag hatte der Dax mit 26.618 Punkten noch ein Rekordhoch erreicht. Seither sorgten steigende Ölpreise und hohe Anleihezinsen für Mollstimmung und eine deutliche Korrektur. Mit seinem Vortagestief von 25.727 Punkten drehte der Dax am Mittwoch aber immerhin noch vor der 50-Tage-Linie ab. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend./ag/zb






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