Aktie kaufen oder verkaufen
Sanofi Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Jan Woitas - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Sanofi Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Sanofi Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Sanofi Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sanofi Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Sanofi Aktie beträgt 97,71€. Die Sanofi Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,92 %.
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Analysten und Kursziele für die Sanofi Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|95,00EUR
|+23,39 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|95,00EUR
|+23,39 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|106,00EUR
|+37,68 %
|03.08.2026
|JEFFERIES
|100,00EUR
|+29,89 %
|06.08.2026
|UBS
|78,00EUR
|+1,31 %
|18.08.2026
|BERENBERG
|105,00EUR
|+36,38 %
|21.08.2026
|BERENBERG
|105,00EUR
|+36,38 %
|31.07.2026
+0,02 %
-2,02 %
+3,33 %
+4,31 %
-9,73 %
-22,10 %
-12,72 %
+8,40 %
+98,98 %
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