Aktie kaufen oder verkaufen
Salzgitter Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: SÃ¡ndor Kotyrba - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Salzgitter Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Salzgitter Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Salzgitter Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Salzgitter Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Salzgitter Aktie beträgt 63,14€. Die Salzgitter Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,57 %.
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Analysten und Kursziele für die Salzgitter Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|63,00Euro
|+13,31 %
|-
|JPMorgan
|65,00Euro
|+16,91 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|63,00EUR
|+13,31 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|11.08.2026
|UBS
|56,00EUR
|+0,72 %
|11.08.2026
|JEFFERIES
|66,00EUR
|+18,71 %
|11.08.2026
|JPMORGAN
|65,00EUR
|+16,91 %
|11.08.2026
|JPMORGAN
|64,00EUR
|+15,11 %
|12.08.2026
-0,13 %
-4,95 %
+7,74 %
-14,50 %
+159,55 %
+103,06 %
+75,49 %
+93,79 %
+9.154,17 %
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