Aktie kaufen oder verkaufen
TAG Immobilien Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Julian Stratenschulte - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur TAG Immobilien Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die TAG Immobilien Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die TAG Immobilien Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TAG Immobilien Aktie beträgt 18,33€. Die TAG Immobilien Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +49,54 %.
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Analysten und Kursziele für die TAG Immobilien Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|20,00Euro
|+63,13 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|18,00EUR
|+46,82 %
|-
|BERENBERG
|20,00EUR
|+63,13 %
|11.08.2026
|JEFFERIES
|17,00EUR
|+38,66 %
|11.08.2026
|BERENBERG
|20,00EUR
|+63,13 %
|17.08.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|21.08.2026
|BARCLAYS
|15,00EUR
|+22,35 %
|23.08.2026
+0,04 %
-6,08 %
-11,05 %
-11,34 %
-14,49 %
+17,94 %
-56,11 %
-5,24 %
+1.258,25 %
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