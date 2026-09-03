Aktie kaufen oder verkaufen
ThyssenKrupp Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur ThyssenKrupp Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die ThyssenKrupp Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die ThyssenKrupp Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ThyssenKrupp Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ThyssenKrupp Aktie beträgt 14,00€. Die ThyssenKrupp Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,07 %.
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Analysten und Kursziele für die ThyssenKrupp Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|16,00EUR
|+14,37 %
|-
|JPMORGAN
|12,00EUR
|-14,22 %
|13.08.2026
|JPMORGAN
|15,00EUR
|+7,22 %
|13.08.2026
|JEFFERIES
|13,00EUR
|-7,08 %
|13.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|21.08.2026
+0,07 %
-3,03 %
+16,24 %
+20,25 %
+53,76 %
+90,10 %
+51,36 %
-35,22 %
+80,02 %
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