Aktie kaufen oder verkaufen
PVA TePla Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: adobe.stock.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur PVA TePla Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die PVA TePla Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PVA TePla Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der PVA TePla Aktie beträgt 47,33€. Die PVA TePla Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +57,94 %.
Analysten und Kursziele für die PVA TePla Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Dr. Adam Jakubowski
|-
|-
|-
|Analyst
|47,00Euro
|+56,82 %
|-
|Analyst
|46,00Euro
|+53,49 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|50,00EUR
|+66,83 %
|-
|BERENBERG
|46,00EUR
|+53,49 %
|06.08.2026
|JEFFERIES
|47,00EUR
|+56,82 %
|06.08.2026
|JEFFERIES
|48,00EUR
|+60,16 %
|06.08.2026
-0,10 %
+3,13 %
-9,45 %
-29,56 %
+13,95 %
+71,56 %
-6,02 %
+1.109,85 %
+132,09 %
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