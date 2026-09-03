Aktie kaufen oder verkaufen
Walmart Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Seth Perlman - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Walmart Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Walmart Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Walmart Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Walmart Aktie beträgt 133,83€. Die Walmart Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,15 %.
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Analysten und Kursziele für die Walmart Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|130,00US-Dollar
|+22,54 %
|-
|JEFFERIES
|150,00USD
|+41,39 %
|20.08.2026
|JPMORGAN
|125,00USD
|+17,82 %
|20.08.2026
|RBC
|131,00USD
|+23,48 %
|20.08.2026
|RBC
|137,00USD
|+29,14 %
|20.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|21.08.2026
|UBS
|130,00USD
|+22,54 %
|21.08.2026
+0,16 %
+2,01 %
-4,60 %
-6,20 %
+8,67 %
+96,62 %
+114,76 %
+337,48 %
+5.290,75 %
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