Vorschusslorbeeren beim Yen

Der aktuelle Zinssatz Japans liegt bei 1,0 Prozent, nachdem die Bank of Japan (BoJ) im Juli den Einlagensatz unverändert gelassen hatte. Die USA hingegen bieten eine Spanne zwischen 4,25 und 4,50 Prozent, was einen sogenannten Carry-Trade weiterhin sehr attraktiv gestaltet. Eine weitere Anhebung in Japan wird derzeit deutlich wahrscheinlicher. BoJ-Gouverneur Kazuo Ueda sagte, dass im September über die Inflations- und Preisrisiken beraten wird. Die nächste Sitzung der Bank of Japan findet zwischen dem 17. und 18. September statt. Besonders hawkish äußerte sich zuletzt Ratsmitglied Hajime Takata und forderte ein flexibleres bzw. schnelleres Tempo bei Zinserhöhungen.

Ein 25-Basispunkte-Schritt auf 1,25 Prozent dürfte tendenziell den Yen stärken und könnte bei USD/JPY für einen deutlichen Rückgang sorgen. Bleibt die BoJ dagegen bei 1,00 Prozent, müsste mit einer Yen-Schwäche gerechnet werden. Technisch gesehen muss bei einer erfolgreichen Auflösung des nach oben gerichteten Keils eine weitere Verkaufswelle mindestens in den Bereich der Verlaufshochs aus 2021 um 151,9440 JPY stark angenommen werden und würde sich für eine entsprechende Positionierung auf der Verkäuferseite anbieten. Oben herum müsste das Paar USD/JPY mindestens über das Vorgängerhoch aus dem Sommer 2024 bei 161,9510 JPY zulegen, damit eine übergeordnete Kaufwelle in den Bereich von 169,10 JPY heranreichen kann.

USD/JPY (Tageschart in JPY) Tendenz:

Fazit Sobald es zu einem Tagesschlusskurs mindestens unter den 200-Tage-Durchschnitt bei 158,0010 JPY kommt, wird eine erfolgreiche Auflösung des Keils auf der Unterseite erwartet. Ein erstes Ziel stellt das Augusttief bei 155,2260 JPY dar, darunter die Hochs aus 2021 bei 151,9440 JPY. Durch den Einsatz des Put-Optionsscheins WKN DY398U ließe sich bei vollständiger Abarbeitung der Handelsidee eine solide Renditechance von 165 Prozent und einem Ziel im Schein bei 5,12 Euro erwirtschaften. Dabei sollte die Verlustbegrenzung vorläufig den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei 159,9870 JPY aber nicht überschreiten. Hieraus würde sich orientierungshalber eine Verlustbegrenzung von 0,75 Euro im Schein ergeben. Der Anlagehorizont dürfte bei abwärtsgerichteten Verkaufswellen nur wenige Tage betragen.

Strategie für fallende Kurse WKN: DY398U Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,83 – 1,84 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 161,9835 JPY Basiswert: USD/JPY KO-Schwelle: 161,9835 JPY akt. Kurs Basiswert: 158,7100 JPY Laufzeit: Open End Kursziel: 5,12 Euro Hebel: 46,88 Kurschance: + 165 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.