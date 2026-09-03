Aktie kaufen oder verkaufen
AstraZeneca Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Caro | Sorge - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur AstraZeneca Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die AstraZeneca Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die AstraZeneca Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AstraZeneca Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AstraZeneca Aktie beträgt 1,62 Tsd.€. Die AstraZeneca Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.064,55 %.
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Analysten und Kursziele für die AstraZeneca Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|17,50 Tsd.Euro
|+12.451,55 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|115,00GBP
|-4,02 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|115,00GBP
|-4,02 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|115,00GBP
|-4,02 %
|03.08.2026
|JEFFERIES
|175,00GBP
|+46,06 %
|03.08.2026
|JPMORGAN
|160,00GBP
|+33,54 %
|03.08.2026
|UBS
|176,00GBP
|+46,90 %
|03.08.2026
|JEFFERIES
|175,00GBP
|+46,06 %
|06.08.2026
|JPMORGAN
|160,00GBP
|+33,54 %
|17.08.2026
|UBS
|176,00GBP
|+46,90 %
|18.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|163,00GBP
|+36,05 %
|19.08.2026
|JEFFERIES
|175,00GBP
|+46,06 %
|28.08.2026
-0,11 %
-2,07 %
-5,67 %
-8,12 %
+2,16 %
+10,52 %
+38,83 %
+132,92 %
+553,98 %
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