Aktie kaufen oder verkaufen
Zurich Insurance Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: EKH-Pictures - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Zurich Insurance Group Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Zurich Insurance Group Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Zurich Insurance Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Zurich Insurance Group Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Zurich Insurance Group Aktie beträgt 611,86€. Die Zurich Insurance Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,20 %.
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Analysten und Kursziele für die Zurich Insurance Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|520,00CHF
|-12,61 %
|05.08.2026
|JEFFERIES
|520,00CHF
|-12,61 %
|06.08.2026
|RBC
|650,00CHF
|+9,23 %
|06.08.2026
|RBC
|670,00CHF
|+12,59 %
|06.08.2026
|JEFFERIES
|520,00CHF
|-12,61 %
|14.08.2026
+0,36 %
-0,28 %
-4,63 %
+3,96 %
+2,71 %
+45,18 %
+72,18 %
+173,06 %
+14,31 %
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