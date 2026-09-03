Aktie kaufen oder verkaufen
Wacker Chemie Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Andreas Gebert - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Wacker Chemie Aktie im Überblick.
2 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Wacker Chemie Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Wacker Chemie Aktie beträgt 90,00€. Die Wacker Chemie Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,18 %.
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Analysten und Kursziele für die Wacker Chemie Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|104,00Euro
|+10,73 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|92,00EUR
|-2,05 %
|-
|JPMORGAN
|-
|-
|04.08.2026
|JPMORGAN
|60,00EUR
|-36,12 %
|07.08.2026
|BERENBERG
|104,00EUR
|+10,73 %
|31.07.2026
-0,32 %
+4,34 %
+5,94 %
-9,90 %
+47,91 %
-31,73 %
-37,62 %
+10,84 %
-1,37 %
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