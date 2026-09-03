Aktie kaufen oder verkaufen
PATRIZIA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: PATRIZIA SE
Aktuelle Analystenmeinungen zur PATRIZIA Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die PATRIZIA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PATRIZIA Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der PATRIZIA Aktie beträgt 10,50€. Die PATRIZIA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +45,33 %.
Analysten und Kursziele für die PATRIZIA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|11,00Euro
|+52,25 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|11,00EUR
|+52,25 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|11.08.2026
|BERENBERG
|9,00EUR
|+24,57 %
|11.08.2026
|WARBURG RESEARCH
|11,00EUR
|+52,25 %
|11.08.2026
+0,14 %
-2,96 %
-1,23 %
-2,68 %
-0,82 %
-14,71 %
-65,96 %
-62,36 %
-61,49 %
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