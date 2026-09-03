Aktie kaufen oder verkaufen
SFC Energy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: SFC Energy AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur SFC Energy Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die SFC Energy Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SFC Energy Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SFC Energy Aktie beträgt 27,83€. Die SFC Energy Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +36,10 %.
Analysten und Kursziele für die SFC Energy Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Berenberg Bank
|27,00Euro
|+32,03 %
|-
|Warburg Research
|29,00Euro
|+41,81 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|26,00EUR
|+27,14 %
|-
|BERENBERG
|27,00EUR
|+32,03 %
|14.08.2026
|WARBURG RESEARCH
|29,00EUR
|+41,81 %
|14.08.2026
|WARBURG RESEARCH
|29,00EUR
|+41,81 %
|17.08.2026
-0,24 %
-0,49 %
+1,74 %
-10,89 %
+36,15 %
-16,19 %
-26,89 %
+483,21 %
-18,20 %
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