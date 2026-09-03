Aktie kaufen oder verkaufen
Wolters Kluwer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Robert - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Wolters Kluwer Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Wolters Kluwer Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Wolters Kluwer Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Wolters Kluwer Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Wolters Kluwer Aktie beträgt 88,40€. Die Wolters Kluwer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +29,92 %.
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Analysten und Kursziele für die Wolters Kluwer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|GOLDMAN SACHS
|73,00EUR
|+7,29 %
|05.08.2026
|UBS
|77,00EUR
|+13,17 %
|05.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|105,00EUR
|+54,32 %
|05.08.2026
|JPMORGAN
|87,00EUR
|+27,87 %
|05.08.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|100,00EUR
|+46,97 %
|06.08.2026
+0,38 %
-1,76 %
-0,70 %
+9,96 %
-35,10 %
-39,81 %
-30,05 %
+77,07 %
+165,76 %
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