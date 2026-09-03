Aktie kaufen oder verkaufen
Verbio Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Verbio - Verbio
Aktuelle Analystenmeinungen zur Verbio Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Verbio Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Verbio Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Verbio Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Verbio Aktie beträgt 40,00€. Die Verbio Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +34,05 %.
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Analysten und Kursziele für die Verbio Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
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|Analyst
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|Analyst
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|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|42,00EUR
|+40,75 %
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|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|42,00EUR
|+40,75 %
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|JEFFERIES
|36,00EUR
|+20,64 %
|04.08.2026
+0,54 %
-5,96 %
+4,92 %
-26,72 %
+188,59 %
-32,40 %
-43,75 %
+499,32 %
+76,47 %
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