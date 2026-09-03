Aktie kaufen oder verkaufen
Gerresheimer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Gerresheimer Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Gerresheimer Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Gerresheimer Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Gerresheimer Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Gerresheimer Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Gerresheimer Aktie beträgt 30,75€. Die Gerresheimer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,93 %.
Analysten und Kursziele für die Gerresheimer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|46,00Euro
|+65,95 %
|-
|MWB RESEARCH
|20,00EUR
|-27,85 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|26,00EUR
|-6,20 %
|-
|UBS
|28,00EUR
|+1,01 %
|04.08.2026
|JEFFERIES
|26,00EUR
|-6,20 %
|25.08.2026
|JEFFERIES
|26,00EUR
|-6,20 %
|27.08.2026
|UBS
|28,00EUR
|+1,01 %
|27.08.2026
|JPMORGAN
|46,00EUR
|+65,95 %
|27.08.2026
+1,66 %
+9,21 %
-0,22 %
+6,20 %
-36,10 %
-77,04 %
-69,83 %
-63,62 %
-35,91 %
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