Aktie kaufen oder verkaufen
Nynomic Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nynomic Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Nynomic Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nynomic Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nynomic Aktie beträgt 30,00€. Die Nynomic Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +34,23 %.
Analysten und Kursziele für die Nynomic Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
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|Analyst
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|-
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|Analyst
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|-
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|Analyst
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|Analyst
|30,00Euro
|+34,23 %
|-
|Analyst
|30,00Euro
|+34,23 %
|-
+0,45 %
-1,75 %
+33,93 %
+11,94 %
+113,27 %
-35,34 %
-57,06 %
+250,58 %
+95,65 %
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