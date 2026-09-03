Aktie kaufen oder verkaufen
SMA Solar Technology Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: kittyfly - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur SMA Solar Technology Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die SMA Solar Technology Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die SMA Solar Technology Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SMA Solar Technology Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SMA Solar Technology Aktie beträgt 79,50€. Die SMA Solar Technology Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +41,21 %.
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Analysten und Kursziele für die SMA Solar Technology Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|87,00Euro
|+54,53 %
|-
|Deutsche Bank
|77,00Euro
|+36,77 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|77,00EUR
|+36,77 %
|-
|JEFFERIES
|87,00EUR
|+54,53 %
|13.08.2026
|JEFFERIES
|89,00EUR
|+58,08 %
|13.08.2026
|BERENBERG
|60,00EUR
|+6,57 %
|17.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|18.08.2026
-0,18 %
+1,63 %
+4,07 %
-12,05 %
+253,68 %
-24,05 %
+33,30 %
+77,51 %
+6,13 %
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