Aktie kaufen oder verkaufen
E.ON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Mona Wenisch - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur E.ON Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die E.ON Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die E.ON Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die E.ON Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der E.ON Aktie beträgt 20,76€. Die E.ON Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,79 %.
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Analysten und Kursziele für die E.ON Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|22,00Euro
|+25,86 %
|-
|Analyst
|22,00Euro
|+25,86 %
|-
|Berenberg Bank
|21,00Euro
|+20,14 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|20,00EUR
|+14,42 %
|-
|JEFFERIES
|22,00EUR
|+25,86 %
|02.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|12.08.2026
|RBC
|19,00EUR
|+8,70 %
|12.08.2026
|UBS
|19,00EUR
|+8,70 %
|12.08.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|20,00EUR
|+14,42 %
|12.08.2026
|JEFFERIES
|22,00EUR
|+25,86 %
|12.08.2026
|JPMORGAN
|21,00EUR
|+20,14 %
|12.08.2026
|BARCLAYS
|20,00EUR
|+14,42 %
|13.08.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|20,00EUR
|+14,42 %
|13.08.2026
|RBC
|19,00EUR
|+8,70 %
|14.08.2026
|JEFFERIES
|22,00EUR
|+25,86 %
|14.08.2026
|JPMORGAN
|21,00EUR
|+20,14 %
|14.08.2026
|JEFFERIES
|22,00EUR
|+25,86 %
|20.08.2026
|BERENBERG
|21,00EUR
|+20,14 %
|25.08.2026
-0,29 %
-2,54 %
-8,52 %
-1,96 %
+19,01 %
+54,12 %
+57,32 %
+131,27 %
+1.154,50 %
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