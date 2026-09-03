Aktie kaufen oder verkaufen
freenet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur freenet Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die freenet Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die freenet Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die freenet Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die freenet Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der freenet Aktie beträgt 27,60€. Die freenet Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,63 %.
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Analysten und Kursziele für die freenet Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|31,00Euro
|+27,62 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|29,00EUR
|+19,39 %
|-
|UBS
|25,00EUR
|+2,92 %
|12.08.2026
|BERENBERG
|31,00EUR
|+27,62 %
|13.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|17.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|22,00EUR
|-9,43 %
|24.08.2026
+0,66 %
-0,82 %
-0,49 %
-3,57 %
-14,63 %
+8,68 %
+14,80 %
-7,68 %
+38,32 %
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