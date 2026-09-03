Aktie kaufen oder verkaufen
Brenntag Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Brenntag SE
Aktuelle Analystenmeinungen zur Brenntag Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Brenntag Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Brenntag Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Brenntag Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag Aktie beträgt 57,30€. Die Brenntag Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,27 %.
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Analysten und Kursziele für die Brenntag Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|57,00EUR
|-7,75 %
|-
|JEFFERIES
|56,00EUR
|-9,37 %
|07.08.2026
|JPMORGAN
|44,00EUR
|-28,79 %
|12.08.2026
|JEFFERIES
|56,00EUR
|-9,37 %
|12.08.2026
|UBS
|60,00EUR
|-2,90 %
|12.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|13.08.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|57,00EUR
|-7,75 %
|13.08.2026
|WARBURG RESEARCH
|59,00EUR
|-4,52 %
|13.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|76,00EUR
|+23,00 %
|13.08.2026
|UBS
|61,00EUR
|-1,28 %
|20.08.2026
|JPMORGAN
|47,00EUR
|-23,94 %
|26.08.2026
-0,49 %
+1,35 %
+0,20 %
+8,45 %
+19,24 %
-18,56 %
-28,59 %
+23,89 %
+258,13 %
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