Aktie kaufen oder verkaufen
Stroeer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Oliver Berg - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Stroeer Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Stroeer Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Stroeer Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Stroeer Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Stroeer Aktie beträgt 43,86€. Die Stroeer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,55 %.
Analysten und Kursziele für die Stroeer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|54,00EUR
|+43,50 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|36,00EUR
|-4,33 %
|13.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|39,00EUR
|+3,64 %
|13.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|38,00EUR
|+0,98 %
|13.08.2026
|BARCLAYS
|42,00EUR
|+11,61 %
|13.08.2026
|JPMORGAN
|46,00EUR
|+22,24 %
|13.08.2026
|JPMORGAN
|52,00EUR
|+38,19 %
|14.08.2026
+0,11 %
-4,92 %
-6,21 %
+2,69 %
-6,35 %
-11,36 %
-46,29 %
-14,28 %
+79,62 %
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