Aktie kaufen oder verkaufen
adidas Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur adidas Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die adidas Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die adidas Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die adidas Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der adidas Aktie beträgt 183,14€. Die adidas Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,59 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die adidas Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Goldman Sachs
|180,00Euro
|+20,48 %
|-
|UBS
|173,00Euro
|+15,80 %
|-
|UBS
|173,00Euro
|+15,80 %
|-
|UBS
|173,00EUR
|+15,80 %
|03.08.2026
|UBS
|173,00EUR
|+15,80 %
|13.08.2026
|RBC
|-
|-
|18.08.2026
|JPMORGAN
|230,00EUR
|+53,95 %
|21.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|180,00EUR
|+20,48 %
|31.07.2026
-1,30 %
-3,04 %
-9,01 %
-11,93 %
-11,45 %
-19,11 %
-50,60 %
+3,29 %
+1.474,90 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte