Aktie kaufen oder verkaufen
Rolls-Royce Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Jonathan Brady - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Rolls-Royce Holdings Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Rolls-Royce Holdings Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rolls-Royce Holdings Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rolls-Royce Holdings Aktie beträgt 21,18€. Die Rolls-Royce Holdings Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +23,42 %.
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Analysten und Kursziele für die Rolls-Royce Holdings Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00GBP
|+15,28 %
|-
|JPMORGAN
|18,00GBP
|+22,06 %
|04.08.2026
|JEFFERIES
|20,00GBP
|+35,62 %
|13.08.2026
|BERENBERG
|19,00GBP
|+28,84 %
|17.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|17,00GBP
|+15,28 %
|17.08.2026
-0,10 %
-5,23 %
-3,31 %
+16,03 %
+37,34 %
+570,84 %
+1.188,72 %
+425,92 %
+589,55 %
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