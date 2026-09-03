Aktie kaufen oder verkaufen
NORMA Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: NORMA Group
Aktuelle Analystenmeinungen zur NORMA Group Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die NORMA Group Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die NORMA Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die NORMA Group Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der NORMA Group Aktie beträgt 19,75€. Die NORMA Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,75 %.
Analysten und Kursziele für die NORMA Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|20,00Euro
|+0,50 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00EUR
|-14,57 %
|-
|BERENBERG
|22,00EUR
|+10,55 %
|11.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|12.08.2026
|WARBURG RESEARCH
|20,00EUR
|+0,50 %
|20.08.2026
-0,30 %
+0,20 %
+8,76 %
+13,36 %
+28,46 %
+16,75 %
-53,81 %
-58,87 %
-5,43 %
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