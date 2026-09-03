Aktie kaufen oder verkaufen
Swiss Re Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Ennio Leanza - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Swiss Re Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Swiss Re Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Swiss Re Aktie beträgt 130,48€. Die Swiss Re Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -13,33 %.
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Analysten und Kursziele für die Swiss Re Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|125,00CHF
|-11,80 %
|06.08.2026
|RBC
|115,00CHF
|-18,86 %
|06.08.2026
|UBS
|112,00CHF
|-20,97 %
|06.08.2026
|JEFFERIES
|130,00CHF
|-8,27 %
|06.08.2026
|JPMORGAN
|125,00CHF
|-11,80 %
|11.08.2026
|JEFFERIES
|130,00CHF
|-8,27 %
|14.08.2026
+0,80 %
+2,06 %
+4,99 %
+22,08 %
-0,18 %
+67,74 %
+95,16 %
+95,54 %
+227,75 %
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