Aktie kaufen oder verkaufen
K+S Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: K+S Aktiengesellschaft
Aktuelle Analystenmeinungen zur K+S Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die K+S Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die K+S Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die K+S Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der K+S Aktie beträgt 11,80€. Die K+S Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -30,61 %.
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Analysten und Kursziele für die K+S Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|16,00Euro
|-5,91 %
|-
|JEFFERIES
|10,00EUR
|-41,19 %
|12.08.2026
|JPMORGAN
|13,00EUR
|-23,55 %
|12.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|13.08.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|10,00EUR
|-41,19 %
|13.08.2026
|JEFFERIES
|10,00EUR
|-41,19 %
|13.08.2026
+0,47 %
+6,91 %
+18,55 %
+17,50 %
+48,64 %
-3,61 %
+39,07 %
-9,79 %
+925,19 %
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