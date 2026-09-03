Aktie kaufen oder verkaufen
SUESS MicroTec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo
Aktuelle Analystenmeinungen zur SUESS MicroTec Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die SUESS MicroTec Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die SUESS MicroTec Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die SUESS MicroTec Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SUESS MicroTec Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SUESS MicroTec Aktie beträgt 105,18€. Die SUESS MicroTec Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +54,57 %.
Analysten und Kursziele für die SUESS MicroTec Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|109,00Euro
|+60,18 %
|-
|Deutsche Bank
|96,00Euro
|+41,07 %
|-
|Warburg Research
|105,00Euro
|+54,30 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|96,00EUR
|+41,07 %
|-
|WARBURG RESEARCH
|93,00EUR
|+36,66 %
|06.08.2026
|JEFFERIES
|109,00EUR
|+60,18 %
|06.08.2026
|UBS
|105,00EUR
|+54,30 %
|06.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|07.08.2026
|BERENBERG
|125,00EUR
|+83,69 %
|07.08.2026
|WARBURG RESEARCH
|105,00EUR
|+54,30 %
|07.08.2026
|JEFFERIES
|109,00EUR
|+60,18 %
|10.08.2026
|WARBURG RESEARCH
|105,00EUR
|+54,30 %
|28.08.2026
+0,88 %
-3,82 %
-10,42 %
-27,18 %
+181,74 %
+218,78 %
+156,71 %
+994,28 %
+181,38 %
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