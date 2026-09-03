JEFFERIES stuft MERCK KGAA auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 144 Euro auf "Hold" belassen. Nach jüngst dem Life-Science-Bereich widmete sich James Vane-Tempest nun am Mittwoch in einer weiteren tiefgreifenden Analyse dem Electronics-Segment der Darmstädter als Material- und Systempartner für Halbleiterkonzerne. Insgesamt stehe den Materialzulieferern der größte Teil des Wachstumswegs noch bevor. Vane-Tempest bleibt allerdings an der Seitenlinie, weil er die Chancen und Risiken für den Konzern insgesamt aktuell für ausgeglichen hält./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 13:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 140EUR auf Lang & Schwarz (03. September 2026, 07:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Vane-Tempest

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 144

Kursziel alt: 144

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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