JEFFERIES stuft MERCK KGAA auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 144 Euro auf "Hold" belassen. Nach jüngst dem Life-Science-Bereich widmete sich James Vane-Tempest nun am Mittwoch in einer weiteren tiefgreifenden Analyse dem Electronics-Segment der Darmstädter als Material- und Systempartner für Halbleiterkonzerne. Insgesamt stehe den Materialzulieferern der größte Teil des Wachstumswegs noch bevor. Vane-Tempest bleibt allerdings an der Seitenlinie, weil er die Chancen und Risiken für den Konzern insgesamt aktuell für ausgeglichen hält./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 13:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 13:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 140EUR auf Lang & Schwarz (03. September 2026, 07:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Vane-Tempest
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 144
Kursziel alt: 144
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Vane-Tempest
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 144
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