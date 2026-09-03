JPMORGAN stuft Kering auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Underweight" belassen. Zum aktuellen Geschäft und der derzeitigen Nachfrage nach den Marken habe es keine Kommentare gegeben, schrieb Chiara Battistini am Mittwoch nach einer Roadshow mit dem Luxuskonzern in London. Im Fokus habe vielmehr der Umbruch unter dem neuen Chef Luca De Meo gestanden. Die neue Strategie stecke noch in den Kinderschuhen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 20:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 248,6EUR auf Lang & Schwarz (03. September 2026, 07:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: Kering

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 235

Kursziel alt: 235

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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