JPMORGAN stuft Kering auf 'Underweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Underweight" belassen. Zum aktuellen Geschäft und der derzeitigen Nachfrage nach den Marken habe es keine Kommentare gegeben, schrieb Chiara Battistini am Mittwoch nach einer Roadshow mit dem Luxuskonzern in London. Im Fokus habe vielmehr der Umbruch unter dem neuen Chef Luca De Meo gestanden. Die neue Strategie stecke noch in den Kinderschuhen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 20:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 20:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 00:15 / BST
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Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 248,6EUR auf Lang & Schwarz (03. September 2026, 07:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chiara Battistini
Analysiertes Unternehmen: Kering
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 235
Kursziel alt: 235
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Chiara Battistini
Analysiertes Unternehmen: Kering
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 235
Kursziel alt: 235
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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